Huawei разработала «убийцу» поисковика Google

Пекин, 21 мая. Китайская компания Huawei разработала полноценную альтернативу Google поисковику, сообщили в пресс-службе компании.

Разработчики назвали свое детище Petal Search. Приложение-поисковик можно скачать в каталоге AppGallery. Сервис получил дополнительные функции: новости, погода, аудио и видео, бронирование гостиницы.

Появление китайского «убийцы» Google стало ответом компании на американские санкции. США вынудили Китай создавать альтернативный софт, пишет Planet Today.

Эксперты считают, что со стороны американцев это было поспешным решением, поскольку Huawei может получить часть 1,3 миллиардного рынка Google в Китае. Кроме того, китайцы решили перевыпустить несколько старых моделей телефонов, на которые не распространяются санкции.

Техника Huawei пользуется большой популярностью в России, поскольку разработчики предлагают хорошее качество за разумные деньги. Например, смартфон Huawei Nova 6 SE вошел в десятку самых производительных и недорогих гаджетов.