Леонардо Ди Каприо пожертвовал $2 млн для национального парка Вирунга, пострадавшего от повстанцев Руанды

Леонардо Ди Каприо спасает горилл, обитающих на территории национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго.

Голливудский актер решил оказать помощь одному из старейших природных заповедников Африки после того, как 12 сотрудников парка были убиты в результате вооруженного нападения, совершенного руандийскими повстанцами в конце апреля текущего года.

По словам Ди Каприо, «Вирунга срочно нуждается в средствах для защиты находящейся под угрозой исчезновения популяции горных горилл, для оказания поддержки сотрудникам заповедника, а также их семьям, которые пали при исполнении служебных обязанностей, а также для оказания помощи в проведении мероприятий по профилактике заболеваний. Очень важно, чтобы мы сплотились вместе в это непростое время».

Ди Каприо поддерживает природный заповедник в сотрудничестве с экологической группой Earth Alliance, которую он основал вместе с филантропами Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом. В свою очередь Earth Alliance при поддержке Европейской комиссии создал Фонд Вирунга с начальным капиталом в размере 2 млн долларов США. Основная задача фонда заключается в защите национального парка, а также окружающих его общин.

Впервые актер встретился с представителями национального парка Вирунга еще в 2013 году. Эту встречу Ди Каприо описывает следующим образом: «Я имел большую честь встретиться и поддержать сотрудников национального парка Вирунга их борьбе с незаконным бурением нефтяных скважин в 2013 году».

Леонардо Ди Каприо уже довольно давно является активистом и защитником окружающей среды. В 1998 году актер основал свой фонд с целью защиты последних диких мест в мире. Фонд реализует решения, которые помогают восстановить баланс в экосистемах, находящихся под угрозой.