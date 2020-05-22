Биолаборатория в Одессе подвергала опасности город при исследовании вирусов для Пентагона

На территории Украины продолжают работать биологические лаборатории, действующие в интересах Министерства обороны США. Каждой из них назначена своя задача. Есть рядовые лаборатории, занимающиеся сбором биоматериалов и генетической информации, но есть и центральные, выполняющие особенные функции по исследованию наиболее опасных патогенов — включая человеческие.

Федеральное агентство новостей выяснило, какой из более чем десятка украинских биолабораторий Министерство обороны США отвело ключевую роль.

Было ваше — стало наше

В одесском районе Пересыпь на улице Церковная возвышается хорошо охраняемый комплекс зданий, выкрашенных в бледно-голубой цвет. Здесь располагается Национальный противочумный институт имени Ильи Мечникова (УНИПЧИ), созданный 30 лет назад.

В конце 2000-х в институте работало свыше 40 ученых, почти полторы сотни лаборантов и других вспомогательных сотрудников.

Вполне ожидаемо, что на это крупное научное учреждение быстро «положило глаз» американское оборонное ведомство. Именно на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института на основании подписанного еще в 2005 году соглашения между Министерством здравоохранения Украины и Пентагоном была организована Центральная референс-лаборатория (CRL).

Весьма показательно, что в том же году через ведущие американские издания была запущена «страшилка» о советской программе по разработке биологического оружия, а также об одесских портовых бандах и прочих ужасах. Эти фейки были призваны запугать читателей и обосновать серьезные бюджетные расходы на исследовательские центры в далекой Украине.

Открытие биолаборатории состоялось 15 июня 2010 года. О том, какое значение будущим исследованиям придает американское правительство, говорит тот факт, что на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию присутствовал посол США Джон Теффт и мэр Одессы Эдуард Гурвиц.

И по сей день это учреждение является единственным на Украине, которому был присвоен третий уровень биологической опасности (BSL-3).

Миллионы из бюджета Пентагона

Минобороны США не поскупилось на первоклассное оборудование для своего одесского исследовательского центра. Только на его оснащение было затрачено свыше 2 млн долларов, а общая сумма инвестиций из американского бюджета составила почти 3,5 млн долларов.

Подрядная организация Пентагона Black & Veatch Special Projects Corp оснастила лабораторию высококлассными аналитическими приборами, включая секвенатор для расшифровки ДНК стоимостью полмиллиона долларов и оборудование последнего поколения для проведения различных вариантов диагностики на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика).

Богатое современное оснащение биолаборатории позволяет работать со всеми особо опасными инфекциями: лихорадкой Западного Нила, геморрагической лихорадкой Крым-Конго, лихорадками Ласса, Эболы, Марбурга, Зика, Денге, желтой лихорадкой, высокопатогенным гриппом птиц, туляремией, чумой, холерой и многими вирусами.

В замороженном и высушенном (лиофилизированном) виде в хранилище находятся культуры и других опаснейших патогенов.

Лучше места в мире не найти!

Выбор американским Минобороны Одессы для размещения Центральной референс-лаборатории не случаен, считают эксперты.

«Этот крупный биологический центр очень выгодно располагается как относительно Крыма, так и Приднестровья», — говорит военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Его точку зрения разделяет и экс-инспектор комиссии ООН по биологическому оружию в Ираке, бывший научный сотрудник Оболенского центра прикладной микробиологии Игорь Никулин.

«Это центральная и самая крупная референс-лаборатория США на Украине, — отмечает Никулин. — В Одессу часто заходят натовские корабли, поэтому нет никаких проблем с тем, чтобы бесконтрольно забирать или доставлять оборудование и биоматериалы, включая новые патогены для экспериментов».

Среди других факторов, которые повлияли на выбор Пентагоном такого расположения своего ключевого центра, военные эксперты выделяют следующие важные особенности.

«Через Одессу идет серьезный трафик специальных поставок на Украину, она известна как крупный логистический центр для торговли оружием, — продолжает Рожин. — Во-вторых, недалеко находится координационный морской центр НАТО, который развернут в Очакове. В-третьих, еще со времен Михаила Саакашвили в Одессе присутствует очень много специалистов, связанных с иностранными организациями».

Соответственно, и возможностей для бесконтрольной деятельности в Одессе в разы больше, уверен эксперт.

«Недавно там отставили главу таможни из-за многочисленных коррупционных нарушений в области таможенной деятельности, — напомнил Рожин. — Это создает все условия для широкой деятельности биологического центра. Никто его там серьезно проверять не будет, местные власти никакого влияния на его работу в принципе не имеют и никак его не контролируют».

С «заботой» об одесситах

Такое отношение неоднократно вызывало возмущение властей Одессы. Например, когда эпидемия коронавирусной инфекции вынудила Министерство здравоохранения Украины привлечь противочумный институт к ПЦР-исследованиям биоматериалов на COVID-19, в УНИПЧИ даже не сочли нужным проинформировать об этом руководство города.

Более того, выяснилось, что у вирусологической лаборатории есть серьезные проблемы с биологической безопасностью.

«Возмущает то, что город узнает об этом в последнюю очередь. Нас просто поставили перед фактом, — пожаловался мэр Одессы Геннадий Труханов. — Но также я увидел, что лаборатория не укомплектована, здесь не обеспечена безопасность сотрудников. К примеру, согласно поданной заявке института, необходимо провести наладку системы вентиляции в помещениях заразной зоны лаборатории».

Работа института и раньше вызывала немало вопросов. В конце 2018 года комиссия Минздрава даже провела аудит его деятельности.

«В результате было выявлено огромное количество проблем, — говорил тогдашний заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. — В том числе нецелевое использование бюджетных денег, сложности с бухгалтерским учетом. Также там была отдельная комиссия ЦОЗ по проверке условий хранения штаммов. Было дано большое количество замечаний и рекомендаций касаемо того, как улучшить этот участок работы».

Работа одесской биолаборатории вопреки заявлениям посольства США никак не улучшила эпидемиологическую ситуацию в городе и регионе. Наоборот, стали отмечаться вспышки давно побежденных заболеваний людей и животных.

Так, летом 2017 года в Одессе была отмечена вспышка гепатита А. В следующем году в нескольких селах Одесской области вспыхнула сибирская язва: пять человек оказались в больнице с кожной формой заболевания.

О чем молчит Киев?

Ранее ФАН опубликовал расследование, рассказывающее о связях Пентагона и киевской биолаборатории при Институте ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины.

В середине мая украинские парламентарии от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обвинили государственную власть в сокрытии информации о деятельности американских биолабораторий в стране. Об этом говорится в коллективном депутатском обращении.

В этой ситуации украинской власти ничего не остается, кроме как продолжать упорно молчать. И такая трусливая позиция предсказуема — «успешная» работа американских военных по опутыванию Украины сетью биолабораторий с «целью уменьшения биологических угроз» привела лишь к тому, что количество и масштаб этих угроз выросли в разы, превратив страну в источник опаснейших эпидемий.