Главные новости 21 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 21 мая.

Онколог Петровский напомнил, что в РФ действует нацпроект «Онкология», в котором поставлена цель снижения смертности от рака. Замглавы НМИЦ онкологии имени Блохина опроверг прогноз о росте смертности от рака в России.

Монтян пошутила над ситуацией с обрушением в Днепропетровской области моста с желто-голубыми перилами. Монтян с иронией отреагировала на обрушение моста с желто-голубыми перилами на Украине.

Сын российской актрисы Юлии Дробот погиб на востоке Москвы, где живет его бабушка, сообщил осведомленный источник. Сын актрисы сериала «Счастливы вместе» погиб в 15 лет.

Звезда 90-х выложила селфи с коллегой, которое ярко продемонстрировало негативные последствия попыток сохранить молодость. Салтыкова показала фото «изуродованной» пластикой Овсиенко.

Метод заключается в чередовании карантина и периода его смягчения на протяжении полутора лет. Ученые предложили лучший способ борьбы с пандемией коронавируса.

Общее число случаев возросло до 314 554. В России зарегистрировали 8849 новых случаев коронавируса.

Кто переписывает историю? Ради чего русские отказываются от памяти Победы? Стал ли Facebook подразделением администрации США? Новая история, которую создает Запад. Александр Малькевич. ФАН-ТВ.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, что связало Китай, Иран и Венесуэлу. Как Китай помогает Венесуэле справиться с «бензиновым кризисом».

20 мая президент Украины провел большую пресс-конференцию. В ДНР возмутились словами Зеленского об обстреле украинской армией террористов.

Киев намерен подать в Международный морской трибунал меморандум против России из-за керченского инцидента. Сенатор от Крыма напомнила МИД Украины, кто отвечает за керченскую провокацию.