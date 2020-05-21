Политолог рассказал, как Трамп использует Украину для удара по Байдену

Решение о судьбе бывшего президента Украины Петра Порошенко будут принимать в Белом доме. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Дело против Байдена

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины расследовать возможное вмешательство бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора страны Виктора Шокина. Документ был опубликован на портале единого реестра судебных решений.

Речь идет о статье УПК Украины «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа». Во время президентства Петра Порошенко Шокин вел расследование о деятельности нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер.

19 мая депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись телефонных разговоров, на одной из которых, предположительно, Порошенко и Байден обсуждают возможность увольнения Шокина с поста генпрокурора. Американский чиновник в обмен на это якобы пообещал выделить Украине миллиард долларов.

Деркач отметил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, были переданы в Генпрокуратуру вместе с заявлением о возможных преступлениях для возбуждения уголовного дела.

Трамп использует Украину

Как заметил Иван Скориков, пленки с переговорами Байдена и Порошенко — это не столько внутриукраинское дело, сколько внутриамериканское. И как раз по их содержанию можно понять степень управления украинской властью Вашингтоном.

«Даже если Порошенко попытается доказать, что эта запись была сделана на Мосфильме, решение о его судьбе будет принимать не украинский суд, а администрация президента митрополии, непосредственно [президент США] Дональд Трамп. Для него история семейной коррупции Байденов на территории колонии — один из козырей в избирательной кампании в США», — пояснил Иван Скориков.

По мнению эксперта, если для избирательной кампании потребуется посадить Порошенко — это будет сделано. США никогда не ставят на одну политическую силу в странах, которые они контролируют.

«Тот же Зеленский — такая же петрушка на американской руке, как и Порошенко. И Порошенко больше, Порошенко меньше — неважно. На Украине полно других политиков, которые будут играть роль украинской оппозиции, сдерживающей Зеленского от самодеятельности. Все равно вся современная украинская политика — это политика в рамках постмайданной системы внешнего управления», — добавил Иван Скориков.

Удар по Байдену

Эксперт полагает, что Порошенко ждет долгое следствие. Но только по коррупционной составляющей. Самое главное, за что его нужно судить — это государственная измена. В разговорах с Байденом неоднократно звучит безоговорочное признание в продаже суверенитета Украины, уверен Скориков.