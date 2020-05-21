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Политолог рассказал, как Трамп использует Украину для удара по Байдену

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Политолог рассказал, как Трамп использует Украину для удара по Байдену

Решение о судьбе бывшего президента Украины Петра Порошенко будут принимать в Белом доме. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Дело против Байдена

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины расследовать возможное вмешательство бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора страны Виктора Шокина. Документ был опубликован на портале единого реестра судебных решений.

Речь идет о статье УПК Украины «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа». Во время президентства Петра Порошенко Шокин вел расследование о деятельности нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер.

Политолог рассказал, как Трамп использует Украину для удара по Байдену

19 мая депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись телефонных разговоров, на одной из которых, предположительно, Порошенко и Байден обсуждают возможность увольнения Шокина с поста генпрокурора. Американский чиновник в обмен на это якобы пообещал выделить Украине миллиард долларов.

Деркач отметил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, были переданы в Генпрокуратуру вместе с заявлением о возможных преступлениях для возбуждения уголовного дела.

Трамп использует Украину

Как заметил Иван Скориков, пленки с переговорами Байдена и Порошенко — это не столько внутриукраинское дело, сколько внутриамериканское. И как раз по их содержанию можно понять степень управления украинской властью Вашингтоном.

«Даже если Порошенко попытается доказать, что эта запись была сделана на Мосфильме, решение о его судьбе будет принимать не украинский суд, а администрация президента митрополии, непосредственно [президент США] Дональд Трамп. Для него история семейной коррупции Байденов на территории колонии — один из козырей в избирательной кампании в США», — пояснил Иван Скориков.

Политолог рассказал, как Трамп использует Украину для удара по Байдену

По мнению эксперта, если для избирательной кампании потребуется посадить Порошенко — это будет сделано. США никогда не ставят на одну политическую силу в странах, которые они контролируют.

«Тот же Зеленский — такая же петрушка на американской руке, как и Порошенко. И Порошенко больше, Порошенко меньше — неважно. На Украине полно других политиков, которые будут играть роль украинской оппозиции, сдерживающей Зеленского от самодеятельности. Все равно вся современная украинская политика — это политика в рамках постмайданной системы внешнего управления», — добавил Иван Скориков.

Удар по Байдену

Эксперт полагает, что Порошенко ждет долгое следствие. Но только по коррупционной составляющей. Самое главное, за что его нужно судить — это государственная измена. В разговорах с Байденом неоднократно звучит безоговорочное признание в продаже суверенитета Украины, уверен Скориков.

«Успеют ли посадить Порошенко до выборов в США или нет — для Трампа вообще неважно. Главное — информационная атака по конкуренту Байдену и по всей Демократической партии США. Трамп — мстительный человек. Он обязательно использует «Укргейт» в ответ на провалившиеся попытки сместить его импичментом из-за резонансного «Рашенгейта» — обвинений в связях с Россией, якобы изменивших ход прошлых американских выборов», — заключил Иван Скориков.

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