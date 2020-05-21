Тихоокеанский флот получит больше десятка новых кораблей в 2020 году

Москва, 21 мая. Тихоокеанский флот (ТОФ) в текущем году получит порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

В четверг, 21 мая, Тихоокеанский флот отмечает 289-ю годовщину со дня образования.

«В 2020 году флот получит в свой состав порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения, три из которых являются носителями комплекса крылатых ракет семейства «Калибр», — говорится в сообщении.

Первым во флоте кораблем с универсальной пусковой установкой, позволяющей стрелять «Калибрами», станет корвет «Гремящий» проекта 20385. В настоящее время на Дальнем Востоке уже есть два корабля базового проекта 20380, однако их серия не завершена. В этом году на ТОФ поступит третий такой корвет «Алдар Цыденжапов».

Еще одним носителем «Калибров», который получит флот в этом году, станет дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», построенная на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. По словам главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, ТОФ пополнится сразу серией из шести единиц таких подлодок проекта 636.3.

Кроме того, в ТОФ должны войти пятый минный тральщик со стеклопластиковым корпусом проекта 12700 «Яков Баляев», второй противодиверсионный катер «Раптор», морской буксир «Андрей Степанов» и два аварийно-спасательных катера проекта 23040.

В ближайшие годы флот также будет усиливаться атомными подлодками четвертого поколения, фрегатами и малыми ракетными кораблями, передает RT. Планируется продолжение модернизации больших противолодочных кораблей проекта 1155 и многоцелевых подводных лодок.