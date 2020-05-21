Помощь странам во время пандемии спровоцировала рост интереса к российскому образованию

Москва, 21 мая. Количество желающих учиться в российских вузах увеличилось после гуманитарных акций России в других странах в период пандемии. Об этом сообщил ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Кропачева, если в прошлом году в вуз пришло примерно 1500 заявок на обучение от иностранных абитуриентов, то сейчас их количество возросло до 2100, причем большинство желающих живут в тех странах, которым Россия оказала помощь в период пандемии коронавируса.

«Мы проводили международные вебинары до коронавируса, ведем их и сейчас. Так вот соотношение записавшихся на них из-за рубежа: 70 к 990», — привел другой пример связи гуманитарной помощи и образования Николай Кропачев.

Также он заверил Владимира Путина в том, что госуниверситет в период пандемии хоть и сталкивается с проблемами, но чувствует себя вполне уверенно.

Ранее во время совещания министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что именно ведущие вузы страны, в число которых входит Санкт-Петербургский государственный университет, позволили всем остальным учебным заведениям не отстать во время пандемии и вовремя предоставили доступ к своим информационным ресурсам и онлайн-программам.