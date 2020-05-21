Глава «Института исследований России»: Кремль не отправлял самолеты в Ливию

Москва, 21 мая. Глава Института исследований России Салих Йылмаз выступил с заявлением, в котором опроверг все растиражированные западными СМИ сообщения о том, что Россия направила в Ливию некий самолет.

«Согласно полученной мной информации, Российская Федерация не отправляла авиацию в Ливию», — подчеркнул он.

Эксперт осудил любые манипуляции вокруг запущенного вброса и отметил, что ВС РФ не имеют отношения к переброшенному на территорию североафриканского государства летательному аппарату.

«Это все провокация, российская армия не отправляла самолет», — объяснил Йылмаз на своей странице в Twitter.

Benim edindiğim bilgiye göre Rusya’nın Libya’ya uçak gönderdiği bilgisi doğru değil.



Ruslara göre bu bir provakasyon ve Rus ordusu uçak göndermedi. — Salih Yılmaz (@moskvankara) May 21, 2020

Напомним, заместитель министра иностранных дел России, постпред РФ в Совете Безопасности ООН, чрезвычайный и полномочный посол Василий Небензя ранее опроверг присутствие российского военного контингента в Ливии. Он отметил, что любые спекуляции на тему являются антироссийскими провокациями и приводят к эскалации ситуации в Африке и на Ближнем Востоке.