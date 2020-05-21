В правительстве Ленобласти рассказали, какие транспортные решения ждут жителей региона

Замначальника управления по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк в интервью Федеральному агентству новостей разъяснил, как совмещается социальная дистанция пассажиров с уменьшением автобусов на маршрутах, почему запретили каршеринг, какие новые маршруты появятся в регионе, что ждет речной туризм и как выглядят «масочные» рейды.

Работа в летний период

— Начинается летний период и многих волнует ситуация с общественным транспортом в Ленобласти. По какому принципу принимается решение об уменьшении или увеличении количества автобусов на маршрутах?

— В зависимости от эпидемиологической обстановки регион сейчас поделен на три зоны по строгости мер: на красную, желтую и зеленую. С этим связана и подвижность населения, которая определяет пассажиропоток, в соответствии с которым функционирует транспортная отрасль. Это прописано в профильном постановлении правительства Ленинградской области. Там, где зона зеленая, где функционирует большое количество предприятий и учреждений, где есть большая трудовая миграция (например, на границах с Санкт-Петербургом), соответственно скорректировано количество маршрутов и рейсов. Также на решение сократить количество автобусов повлиял тот факт, что сейчас в Санкт-Петербурге метро работает до 22 часов, а практически все смежные межрегиональные маршруты стартуют от станций метрополитена. Забрать пассажиров от метро до 22 часов и подвезти в область — это была основная задача общественного транспорта на этих маршрутах. Там, где зона красная — подвижность населения небольшая. Пассажиропоток снижен и сокращается количество автобусов на маршрутах.

— Кто и как вычисляет объем пассажиропотока на каждом направлении?

— Мы получаем эти данные от районных администраций. Плюс настоящей лакмусовой бумагой становятся запросы и обращения граждан.

Карантинные меры

— Как же в условиях пандемии пассажиры смогут держать социальную дистанцию друг от друга при том, что количество транспорта сокращено?

— Говорить о соблюдении социальной дистанции в автобусах сложно, особенно если речь идет про автобусы большого класса, рассчитанные на 100 и более пассажиров. Кроме того, необходимо учитывать, что в Ленобласти, в отличие от Санкт-Петербурга, продолжительность некоторых маршрутов достигает 500 километров. Если размещать людей в салоне на расстоянии полутора-двух метров друг от друга, на линию придется выводить десятки автобусов вместо одного. Экономическая модель таких перевозок будет разрушена. По количеству пассажиров на квадратный метр есть соответствующие указания Минтранса, которые никто не отменял. Вопросы, связанные с эпидемиологической безопасностью населения, несколько иным образом поддерживаются в транспорте.

— Каким именно?

— Во-первых, это санитарная обработка всего подвижного состава по возвращению в парк. Во-вторых, в межинтервальный период, когда автобус стоит и ждет своего окна в расписании, проводится проветривание, уборка, а в случае выявленного Роспотребнадзором заболевшего пассажира на маршруте — дезинфекция. Дезинфекцию не надо путать с санобработкой. Это лицензированный вид деятельности, который осуществляют специализированные организации. А транспортные компании проводят именно санобработку. Плюс маски, перчатки — все это позволяет уберечь пассажиров от риска заражения.

— За чей счет проводится санитарная обработка транспорта?

— За счет компаний-перевозчиков. Они сами закупают санитарные средства — хлорактивные вещества — и обрабатывают подвижной состав после каждого рейса. Обрабатывается все: пряжки ремней безопасности, поручни, стекла. При этом в крупных предприятиях в парк могут возвращаться сотни автобусов. Для перевозчиков это становится серьезной нагрузкой, связанной с увеличением численности мойщиков, закупкой хлорактивных компонентов, временных затрат.

— Могут ли водители не пускать в автобус пассажиров без масок?

— Это не входит в полномочия водителя. Высадить пассажира без маски для него сложно, он не должен отвлекаться от вождения автотранспортного средства. На днях мы столкнулись с историей, когда пассажир провоцировал водителя во время движения требованиями сказать на камеру, что тот не повезет бабушку пенсионного возраста, потому что у нее отсутствует проездной билет. На это есть только один комментарий: провоцировать водителя чревато серьезными последствиями. Это не функционал водителя — кого-то откуда-то изгонять, применять физическую силу. Для таких мер есть контрольно-надзорные органы, полиция. С 20 апреля в кодексах административных правонарушений есть новая статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В этой статье четко прописано, кто, как, кого и за что должен наказывать, и органы исполнительной власти, в том числе управление по транспорту Ленинградской области, этим занимаются.

— Много ли выявлено нарушений по «масочному» режиму?

— Сотрудники нашего управления патрулируют территории и у организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан, которые находятся на улице, проверяют наличие СИЗ (средств индивидуальной защиты. — Прим. ФАН). Кто-то отделывается предупреждением, на кого-то приходится выписывать протоколы. Так, за 10 дней патрулирования было составлено значительное количество протоколов с дальнейшим направлением дел в суд на общую сумму от трех до девяти млн рублей в зависимости от решения суда. Тем не менее должен сказать, что установка у инспекторов во время рейдов была в первую очередь на профилактические меры: информировать, убеждать, объяснять значимость противокарантинных мер и только в крайних случаях выписывать протокол.

— Почему принято решение запретить услуги каршеринга?

— В этой сфере сложно проконтролировать, каким образом происходит выпуск на линию транспортных средств, кто и когда их обрабатывал. Противоэпидемиологические меры в каршеринге практически бесконтрольны. В связи с этим принято решение приостановить его деятельность.

— А в такси противоэпидемиологические меры проконтролировать легче?

— Смотря о каком виде такси идет речь. Сейчас мы проводим рейды по этому направлению. В любом рейдовом мероприятии межведомственной транспортной комиссии в поле зрения попадают все проезжающие мимо автомобили такси. У водителей проверяется наличие масок, информацию о транспортном средстве и остальные атрибуты, предусмотренные федеральным законом. Насколько эффективна санитарная обработка машин? Ну, если это агрегатор, то там есть серьезные сомнения в качестве контроля, конечно. Если же речь о предприятиях с выпускной площадкой и собственной базой, медицинским контролем, то эти компании в полной мере способны обеспечить контроль за санобработкой салонов.

Новые маршруты

— Сказалось ли снижение пассажиропотока на запуске новых маршрутов в регионе?

— Новые маршруты там, где это востребовано, мы продолжаем запускать. Так, с понедельника начали ходить автобусы между южным Кудрово и метро Дыбенко через недавно реконструированный РЖД Кудровский проезд. Несмотря на сложные условия, один из перевозчиков предложил вывести на этот маршрут суперсовременные автобусы большого класса с возможностью книллинга, — когда машина на семь градусов наклоняется в сторону пассажиров — с широкими дверями, позволяющими быстро осуществлять посадку и высадку людей, с аппарелью для маломобильных граждан, с отдельным местом для инвалидов-колясочников, просторными проходами и возможностью безналичной оплаты проезда, в том числе «Подорожником». Все категории льготников Санкт-Петербурга и Ленобласти смогут воспользоваться в этом автобусе своими льготными проездными билетами. На этом направлении очень большой пассажиропоток, достигающий 50 тысяч человек в сутки вне пандемии. И по мере его роста мы будем увеличивать количество подвижного состава.

— А какие решения приняты в связи с транспортной реформой, которую сейчас проводит Санкт-Петербург?

— Все договоренности, закрепленные в договоре между правительствами наших регионов, мы выполним в полном объеме. Санкт-Петербург закрывает часть маршрутов, мы же их откроем в регулируемом, социальном режиме. Например, 530 маршрут (Всеволожск — Финляндский вокзал), теперь на него выйдут 14 автобусов с сохранением льготного режима для соответствующих категорий пассажиров. 181 маршрут (Новоселье — метро «Проспект Ветеранов»), 521 маршрут (Форносово — станция метро «Купчино»), 687 маршрут (Ропша — Ораниенбаум) — с середины июля автобусы выйдут на линии, уже заключены соответствующие госконтракты или объявлены конкурсы. В нерегулируемом, коммерческом формате останется 468 маршрут (садоводство «Восход» — метро «Дыбенко») и 515 маршрут (садоводство «Сады» — метро «Ломоносовская»).

— Какие железнодорожные проекты сейчас в разработке?

— Сейчас прорабатывается направление в сторону Киришей, планируется запуск электричек-ласточек. Кроме того, разрабатывается большой проект на участке Левашово-Сертолово. Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга уже представила проектную документацию, в соответствии с которой для организации пригородного железнодорожного сообщения планируется задействовать существующий железнодорожный путь. Он не общего пользования и принадлежит РЖД. Реализация проекта улучшит транспортную доступность и Сертолово, и НМИЦ онкологии им. Петрова в Песочном. Эти мероприятия включены в утвержденную в апреле 2020 года общую концепцию развития железнодорожных пригородных перевозок РЖД. В настоящее время железнодорожная компания работает над проектно-сметной документацией, и при условии выделения необходимого финансирования уже в следующем году может начаться реализация проекта.

— Решается ли вопрос с электрификацией участка ж/д пути от Ивангорода до Веймарна?

— В 2018 году была завершена электрификация путей Гатчина — Веймарн — Лужский, в работе проект электрификации и на этом участке. Как только мы выполним эту задачу, запустится и дорога. Пока мы предлагаем для этого направления либо рельсовые автобусы либо дизель-поезда.

— С позапрошлого года в Ленобласти и соседних регионах возводится сеть речных причалов. Целью проекта стало развитие профильного туристического направления. Повлияла ли пандемия на планы по пристаням?

— Сейчас даже на сухопутных перевозках убытки перевозчиков достигают 90% относительно докарантинного периода. При наличии постоянных расходов на содержание штата, кадровые, медицинские службы, содержание автобусных парков, горюче-смазочные материалы, лизинговые, арендные и иные платежи, компании выживают на 10% прибыли. В связи с этим, как я уже говорил, и принято было решение о сокращении количества транспорта в зависимости от пассажиропотока. Что же касается речного туризма, то его сейчас, по сути, вообще нет. Общение пассажиров на круизном судне в любом случае предполагает тесный контакт, что не вяжется с мерами, которые принимаются для противодействия распространению вируса. Отрасль речного туризма оказалась одной из наиболее пострадавших от пандемии. К сожалению, с учетом этих колоссальных потерь, которые сейчас несут круизные организации, приостановлен процесс строительства пристаней. По крайней мере, на эту навигацию. В период преднавигации были спроектированы несколько причалов: готовятся к реализации большие проекты в Карелии, в Великом Новгороде, на Невском пятачке. С учетом тех темпов, которых удалось добиться в прошлом году, когда причал возводился за 50-60 дней, мы надеемся, что после завершения пандемии мы быстро наверстаем упущенное. В среднесрочной перспективе, может, мы и успеем что-то построить, но только в случае ослабления режима. Если ослаблений не будет, то период между навигациями будем использовать для проектирования и подготовки, чтобы начать работу, как только в следующем году это позволит погода. Мы не потеряем темп, но некоторую отсрочку придется учесть.