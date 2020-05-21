Путин призвал «не интуичить», назначая даты открытия гостиниц в Краснодарском крае

Москва, 21 мая. Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева определять дату открытии гостиниц и пансионатов в регионе, опираясь на мнение врачей и экспертов.

Этот вопрос глава государства поднял в ходе своей рабочей встречи с Кондратьевым. Губернатор края доложил президенту, что санаторно-курортные организации смогут работать с 1 июня.

«Будем интуичить, чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты» — добавил он.

В ответ Путин заявил, что «интуичить не надо».

«Надо опираться на реальную обстановку, посмотреть, как ситуация будет развиваться, вовремя, но не забегая вперед принимать соответствующие решения», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что решения следует принимать «в тесном контакте со специалистами».

Напомним, летний отдых в детских лагерях в этом году, несмотря на пандемию коронавируса отменять не планируется. Сегодня Роспотребнадзор уже опубликовал свои рекомендации по организации летней оздоровительной кампании. Планируется, что она стартует с 1 июня.