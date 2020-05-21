Активисты «Молодежки ОНФ» собрали 47 тонн продуктов для малоимущих граждан

Москва, 21 мая. Волонтеры движения «МолодежкаОНФ» помогают медикам, пенсионерам, многодетным семьям в Москве и регионах России, сообщили в пресс-службе организации.

Активисты заботятся о 623 одиноких пенсионерах, людях с ОВЗ, тружениках тыла, ветеранах. По словам замглавы Исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича, в Омской области молодежь взяла шефство над селом Никитино. В населенному пункте нет продуктовых магазинов, поэтому сами добровольцы доставляют еду сельчанам.

С 30 марта активисты возят на работу более 1,5 тысячи медиков на 1089 автомобилях в 32 регионах России. В больницах, где есть временные обсервации для людей с подозрением на коронавирус, сформированы мобильные бригады. Они помогают десяткам больниц в столице и по всей России.

В Москве волонтеры помогли развернуть более 15 тысячи койко-мест для больных COVID-19.

Почти во всех российских регионах началась акция «Тележка добра». Благодаря этому проекту волонтеры собрали 47 тонн продуктов и передали их в девять тысяч семей.

«Всероссийский проект «МыВместе» — это очень честная и правильная история. Спасибо каждому!» — сказал Кастюкевич.

Добровольцы обработали более 30 тысяч обращений россиян, которым нужна помощь. Активисты уверены, что только вместе удастся пережить трудные времена.