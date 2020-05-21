Психолог Орлова посоветовала, как бороться со стрессом от удаленной работы

Известный российский психолог Анетта Орлова посоветовала тем, кто работает на удаленке, несколько раз в день делать зарядку, а также не смотреть новости.

Кандидат социологических наук прокомментировала Федеральному агентству новостей результаты опроса россиян на тему самоизоляции и возникающих в связи с этим различных проблем. Так, например, выяснилось, что почти каждый десятый житель страны, работающий в удаленном режиме, нуждается в помощи психолога.

«Мне кажется, что психологическая помощь нужна, наверное, даже восьмерым из десяти, — предположила Орлова. — Потому что для людей это очень сильный стресс — пространство дома становится еще и пространством работы, причем не по собственному решению, а вынужденно. И многие начинают испытывать дополнительное давление».

К тому же человек, сидящий сутками в родных стенах, становится более чувствительным и эмоциональным, уверена собеседница ФАН. Все потому, что он, по большей части, обездвижен.

«Раньше, например, у него возникали разные эмоции и чувства, в том числе, что касается работы, — сказала психолог. — Он мог ходить, много двигаться. В процессе движения сбрасывается напряжение и дезактивируются очень многие неприятные эмоции состояния».

Сейчас же, во время нахождения на самоизоляции, появляется немало разных переживаний, и не все они являются положительными, посетовала эксперт.

«Три раза в день нужно хотя бы по десять-пятнадцать минут заниматься физической нагрузкой, — подчеркнула она. — Одна из техник, которая реально помогает, — это включить музыку, и под нее немножко потрясти руками, ногами, лицом. Ты как будто что-то с себя сбрасываешь!»

При этом Орлова предостерегла, что такие занятия противопоказаны тем, у кого, например, есть межпозвонковая грыжа или язва желудка.

«Такая тряска в течение 10-15 минут помогает сбросить весь конденсированный негативный опыт, который «записывается» в нашем теле, — отметила собеседница ФАН. — Очень хорошо также помогают медитация, практики цигун и йога».

Факторов возникновения у людей стресса сейчас предостаточно: это и конфликты с родными и близкими; и то, что дети мешают сконцентрироваться и активно работать; и даже то, что рядом может находиться человек, с которым тяжело проходить вместе самоизоляцию, пояснила психолог.

«Еще надо смотреть разного рода эфиры по различной помощи. <…> Нужно не раздражаться все время, а очень аккуратно относиться к своим эмоциям и главное — перестать планировать будущее», — советует специалист.

По мнению Орловой, хуже всех на данный момент чувствуют себя люди, которые традиционно пытаются жестко запланировать свое будущее. Они привыкли делать его всегда, но сейчас существует очень высокая зона неопределенности.

«И вот эти люди, которые сидят дома, постоянно планируют, что «вот-вот нас выпустят — через три дня, через неделю, через 10 дней, уже совсем скоро», — привела пример собеседница ФАН. — Они нетерпеливые, не могут спокойно перестроиться и начать заниматься именно текущим моментом, постоянно пытаются прогнозировать будущее и ускорять свой выход на улицу».

Такие люди постоянно испытывают гнев, уверена кандидат социологических наук, и, как следствие, они морально истощаются.

«Конечно, необходимо минимизировать просмотр новостей и общение с людьми, которые несут негатив, — отметила психолог. — В этом случае человек часто думает о том, как все кругом боятся, как кто-то пытается кого-то в чем-то обвинять, кто-то постоянно ищет виноватых…»

Чем больше такого негативного контента человек пускает в свою жизнь, тем быстрее он начинает синхронизироваться с этой агрессивной информацией извне, и это точно не принесет ему облегчения в психологическом плане, резюмировала собеседница ФАН.

Ранее Анетта Орлова нашла определение для людей, которые нарушают режим самоизоляции и свободно гуляют по улицам.