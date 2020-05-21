Эмираты пытаются аннексировать Сокотру, обманув Эр-Рияд и расколов Йемен

Активизация к западу от Адена боевых действий между силами Мансура Хади и войсками «Южного Совета», а также недавний мятеж 1-й бригады морской пехоты хадистов на острове Сокотра вернул в медийное пространство тему раскола Йемена на северную и южную часть, а также потенциальной аннексии острова Сокотра Объединенными Арабскими Эмиратами.

Долгий путь к провалу

Интервенция саудовской коалиции в Йемен, начавшаяся в 2015 году, изначально ставила своей целью вернуть к власти свергнутого и бежавшего из страны президента Мансура Хади (который пришел к власти в ходе «арабской весны» и свержения прежнего президента Али Абдуллы Салеха).

Разумеется, участники саудовской коалиции не рассчитывали, что боевые действия затянутся более чем на пять лет. Предполагалось, что под лозунгами возвращения в Йемен «законного правительства» будет одержана быстрая и решительная победа над повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран — власть Хади будет восстановлена, а участники победоносной кампании смогут извлечь политические и экономические дивиденды из своего участия. Но эти расчеты не оправдались.

По мере того как война в Йемене затягивалась, прочность саудовской коалиции оказалась под вопросом. Главная проблема становилась все более очевидной — многие участники этой коалиции отнюдь не были готовы к длительной и изматывающей войне на истощение. И чем дальше уходили в прошлое успехи кампании 2015 года, тем отчетливые вырисовывалась проблема с поддержанием единства. До 2018 года Саудовской Аравии удавалось удерживать ситуацию под относительным контролем и штурм Ходейды, который подавался как решающая операция, которая принесет победу над хуситами, координировался военными Саудовской Аравии и ОАЭ.

Однако операция «Золотая победа», предполагавшая, что летом 2018 года Ходейда будет взята за неделю, привела к многомесячным боям, в ходе которых саудовская коалиция понесла очень тяжелые потери в людях и технике и так и не смогла взять ключевой город, через который хуситам поступало оружие из Ирана. Саудиты не дошли пяти километров до портовых сооружений.

Из 2020 года очевидно, что штурм Ходейды был высшим усилием Саудовской Аравии, пока та еще пыталась достичь победы в Йемене сугубо силовыми методами.

Заклятые союзники

Провал этих усилий привел к долговременным последствиям. Из коалиции через некоторое время вышли США, которые оказывали различную техническую, логистическую и разведывательную поддержку. Вышел из войны Судан, который предоставил значительный контингент легкой пехоты, отправились по домам отряды колумбийских и марокканских наемников.

В конечном итоге о частичном выводе войск заявили и Эмираты. Однако в то время как другие участники коалиции, выходя из войны, просто минимизировали расходы, ОАЭ еще с 2017 года начала пересматривать цели войны. Эмираты стремились извлечь выгоду из неудачи Саудовской Аравии, которая меж тем все сильнее изнывала под ударами баллистических ракет и дронов-камикадзе, — к такому сопротивлению хуситов и Ирана самая дорогая армия Персидского залива оказалась не готова.

В сфере интересов ОАЭ — стратегически значимый остров Сокотра, который позволяет контролировать Аденский залив и судоходство в районе Африканского рога. Хуситы не имели возможности защищать этот остров и вскоре после начала интервенции он был без крупных столкновений оккупирован механизированным батальоном эмиратских войск.

На острове была формально восстановлена власть администрации Хади, при этом эмиратские войска не ушли. Уже в 2016 году в СМИ стали появляться публикации о том, что ОАЭ готовят захват Сокотры и раскол Йемена.

Север, юг и хуситы

После поражения саудовской коалиции в битве за Ходейду на оккупированных территориях Южного Йемена начали проявляться сепаратистские настроения. Группировки, формально подчиняющиеся Хади, начали высказывать недовольство бесперспективностью войны с хуситами. Был выдвинут следующий тезис — раз северо-западные районы Йемена (подконтрольные хуситам) невозможно захватить, то не лучше ли вернуться во времена разделенного Йемена, когда существовали Северный и Южный Йемен. Разумеется, тут нет спора по линии социализм/капитализм — сепаратизм Южного Йемена подпитывается прежде всего национализмом и политическим исламизмом.

Такие настроения постепенно получили поддержку не только среди хадистов, но и среди гражданского населения. В Адене и прилегающих провинциях еще в 2017-2018 годах начали собираться митинги в поддержку отделения Южного Йемена.

На первых порах их подавляли хадисты при поддержке Саудовской Аравии и ОАЭ. Пока Саудовская Аравия упорствовала в попытках добиться военного прогресса и несла все большие издержки, Эмираты начали менять свою стратегию. Вместо того, чтобы воевать с южными сепаратистами, Абу-Даби начал негласно их поддерживать, культивируя оппозицию режиму Хади, который сепаратисты на юге Йемена обвиняют в коррупции, некомпетентности и неспособности победить хуситов, указывая на регулярные военные неудачи. У этого движения появилось два серьезных источника поддержки.

В 2017 году, за полгода до начала решающей битвы за Ходейду, Саудовская Аравия попыталась организовать военный переворот в Сане, опираясь на бывшего президента страны Али Абдаллу Салеха. В обмен на интеграцию в структуры Хади тот готов был бросить хуситов и договариваться с Саудовской Аравией.

Переворот провалился, а сам Салех был убит хуситами. Его сын Тарек Салех вместе с частями старой Республиканской Гвардии Йемена, которая поддерживала Салеха и сражалась на стороне хуситов, перешел на сторону саудовской коалиции под лозунгом «Скорбящий сын отомстит за отца». Это значительно облегчило весеннее наступление 2018 года на Ходейду, так как дезертирство Тарека Салеха ослабило фронт хуситов у побережья Красного моря к югу от Ходейды, создав предпосылки для начала операции «Золотая Победа». В дальнейшем силы Тарека Салеха все более сближались с нелояльными Хади силами в Адене и прибрежных провинциях.

Братья по вере

Вторым значимым фактором стала нормализация отношений с исламской партией «Аль-Ислах», старой партией с богатой историей, которая идеологически близка «Братьям-мусульманам».

В начале интервенции она рассматривалась Эмиратами как враждебная сила. В 2016-2017 годах для борьбы с ее влиянием Эмираты привлекли американских наемников из ЧВК Spear Operation Group, которые должны были ликвидировать функционеров и активистов этой партии, чтобы подавить ее влияние в провинциях.

Однако после смены курса Эмираты начали договариваться с представителями «Аль-Ислах». После 2018 года она начала все более тесно контактировать с силами Тарека Салеха и южных сепаратистов. В майских боях к востоку от Адена боевики «Аль-Ислах» воевали вместе с силами южных сепаратистов. Так из достаточно разнородных сил ковался инструмент для реализации сепаратных целей ОАЭ — «Южный переходный совет» (Southern Transitional Council или STC).

К тому моменту, когда стало очевидно, что военных целей Саудовской Аравии достичь невозможно, ОАЭ начали активно работать в двух направлениях — поддержки сепаратного движения Южного Йемена с целью раскола страны и подготовки аннексии острова Сокотра. Просто так захватить Сокотру затруднительно — это будет выглядеть как акт агрессии, против чего выступят не только хуситы, но и хадисты. Раскол Йемена на Северный и Южный не только формально ликвидирует государство, которому принадлежала Сокотра, но и позволит создать зависимый от Эмиратов Южный Йемен, у лидеров которого не будет сил и возможностей протестовать, если при распаде Йемена Сокотра отойдет ОАЭ.

Поэтому после 2018 года события начали развиваться по этим сценариям. С одной стороны, Эмираты подрывали лояльность хадистов на Сокотре (что в начале мая 2020 года привело к мятежу 1-й бригады морской пехоты и попыткам захватить административный центр острова) и вели при этом пропаганду в пользу вхождения Сокотры в состав ОАЭ: подчеркивалось, что это даст возможность острову развиваться как часть более зажиточного государства, которое готово предоставить социальный пакет, развивать островную инфраструктуру и туризм.

Естественно, Эмираты интересовало не только расширение своей территории, но и добыча ресурсов на шельфе, возможность развернуть на Сокотре свою военную базу и добиться господствующего положения в Аденском заливе.

«Перетягивание» Сокотры

Сторонники Хади осознавал, в каком направлении развиваются события и начали укреплять гарнизон острова, а также бороться с активистами «Аль-Ислах», вытесняя их с Сокотры. Кроме того, были запрещены некоторые поставки гуманитарной помощи и товаров из ОАЭ, которые стали рассматриваться как инструменты «мягкой силы», которые участвуют в подготовке аннексии. Кроме того, хадисты пожаловались в ЮНЕСКО на южных сепаратистов за «нанесение вреда культуре и экологии острова».

Одновременно с этим активизировались сепаратисты в районе Адена, которых уже не разгоняли, как это было до битвы за Ходейду. Уже в 2019 году начались столкновения между хадистами и южными сепаратистами, причем последним два раза удавалось брать под контроль значительную часть Адена и значительную часть Южного Йемена.

Эр-Рияд пытался купировать проблему сепаратной политики ОАЭ. Дважды проходили конференции, где Саудовская Аравия шла на уступки Эмиратам. Они заключались в том, что зависимые от ОАЭ фигуры из Южного Йемена включались в состав правительства Хади. Эр-Рияд рассчитывал с помощью отдельных уступок умерить аппетиты ОАЭ. Какое-то время эта стратегия работала, однако череда военных поражений второй половины 2019 и первого квартала 2020 года (из которых особо болезненными стали разгром трех саудовских бригад в Наджране, потеря Хазма, разгром нескольких бригад хадистов в Марибе, катастрофическое поражение в провинции Аль-Джавф) показала слабость Саудовской Аравии, и Эмираты вновь этим воспользовались.

Под лозунгами «борьбы с коррупцией и некомпетентностью режима Хади», зависимые от ОАЭ отряды снова восстали и отказались подчиняться военному командованию хадистов. Попытки Эр-Рияда в очередной раз договориться с Абу-Даби провалились, и начались боевые действия в прибрежных провинциях к востоку от Адена (причем начались они прямо во время наступления хуситов в провинциях Мариб и Аль-Джавф). Сепаратисты уже вовсю используют флаги Южного Йемена и стремятся представить себя как основу вооруженных сил пока еще не существующего государства. Для их подавления военное командование Хади вынуждено было снимать войска с фронтов под Таизом и Марибом, однако так и не смогло добиться решительного успеха — в мае 2020 года вооруженные столкновения продолжаются.

На Сокотре военным, сохранившим верность Хади, был отдан приказ оказывать сопротивление мятежникам, что привело к боестолкновениям при мятеже морской пехоты. Саудиты вынуждены были направить на Сокотру несколько самолетов — они летали над позициями мятежников и нанести авиаудары, если те не отступят в свои казармы. На текущем этапе на Сокотре сложилось ситуация шаткое равновесие — хадисты формально управляют островам, но на нем вполне открыто действуют силы, выступающие против «законного правительства Йемена», которых поддерживают Эмираты, которые формально являются союзниками Хади.

Инструменты раскола

В итоге, придя в Йемен в 2015 году в качестве участника коалиции, стремившейся вернуть власть Мансуру Хади, к 2020 году Эмираты фактически занимается попытками развалить Йемен изнутри, дабы получить зависимое марионеточное государство со столицей в Адене и аннексировать Сокотру. Хади и стоящая за ним Саудовская Аравия стали теперь такой же помехой этим планам, как и хуситы, которые успели заявить, что не признают отделения Южного Йемена и будут воевать за сохранение территориальной целостности страны. Также хуситы резко осудили отобрать у Йемена Сокотру.

Сейчас руководство Эмиратов стоит перед дилеммой: осуществлять и дальше свою стратегию на среднеинтенсивном уровне, рассчитывая, что ослабление Саудовской Аравии и правительства Хади в конфликте с хуситами, приведет к достижению желаемых целей в удобной ситуации, — или же поднять ставки, форсировать события для захвата Адена и Сокотры с провозглашением независимости Южного Йемена, что приведет не только к продолжению войны с хуситами и стоящим за ними Ираном, но и к разрастанию конфликта с Хади и Саудовской Аравией.

Можно предположить, что в текущих реалиях Абу-Даби предпочтет действовать более осторожно. Во-первых, «на руках» у ОАЭ война в Ливии, где они поддерживают Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифы Хафтара, а во-вторых, военные поражения Саудовской Аравии и сложное экономическое положение после нефтяной войны с Россией и США, могут открыть путь к прямым переговорам с Ираном и прекращению участия саудитов в Йеменской войне.

Не секрет, что еще до убийства Касема Сулеймани Эр-Рияд через премьер-министра Ирака пытался зондировать почву на предмет нормализации отношений с Тегераном. Ныне, по сообщениям катарских СМИ, Эр-Рияд снова забрасывает удочку, уже через нового премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадими, который с точки зрения Саудовской Аравии представляет собой удобный канал для контактов с главным оппонентом в регионе.

В случае если Иран и Саудовская Аравия действительно пойдут на деэскалацию, нельзя исключать формирования коалиционного правительства с участием хуситов и хадистов. Тогда Эмираты с планами аннексии Сокотры и создания Южного Йемена останутся в гордом одиночестве, а Южный Йемен окажется в состоянии войны как с хуситами на севере Йемена, так и с просаудовским режимом Хади. Если они смогут договориться между собой, то смогут направить силы против союзников ОАЭ. Сейчас, несмотря на долгие и целенаправленные усилия Эмиратов по расколу Йемена, исход отнюдь не предрешен.