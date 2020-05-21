Милашина с фейками о коронавирусе в Чечне переметнулась из «Новой газеты» в Facebook

Москва, 21 мая. Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина больше не будет публиковать свои материалы про Чечню в этом либеральном издании. Об этом она рассказала подписчикам в социальной сети Facebook.

Милашина сообщила, что теперь публикации будут появляться на ее странице в соцсети «по причине довольно сложных обстоятельств».

«Публикация их где-либо создает высокую опасность для площадки, которая их размещает», — добавила журналистка.

И отчасти она права — создание и распространение фейков, которыми, к слову, полнится «Новая газета», наказуемо. Так было со статьей Милашиной под названием «Смерть от коронавируса – меньшее зло», в которой утверждалось, что жители Чечни будто бы скрывают болезнь из боязни «гнева властей и незаконных действий в свой адрес», а руководство республики якобы не соблюдает требования самоизоляции.

Материал в «Новой газете» — антироссийском, согласно Классификатору СМИ, издании — раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Представленную в материале информацию он назвал откровенной ложью и потребовал остановить провокаторов, которые подбивают чеченский народ на вражду.

Долго ждать не пришлось — «Новая газета» удалила фейковую статью по требованию Роскомнадзора. Ведомство сочло, что в материале содержится «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности».

Однако даже после произошедшего инцидента тональность «Новой газеты» относительно ситуации с коронавирусом в России не изменилась. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич попросил Роскомнадзор обратить внимание на то, что законное решение о блокировке фейков в должной мере не исполняется.

Примечательно также и то, что «Новая газета» обещала до последнего поддерживать Милашину. Однако, судя по сообщению журналистки в соцсети, редакция пошла на попятную.

И это неудивительно, учитывая все, что известно о коллективе издания и его главном редакторе Дмитрии Муратове. Федеральное агентство новостей ранее провело расследование о его теневых доходах. Оказалось, например, что Муратов за публикацию заказных материалов получал немалые деньги, которые пускал на элитные квартиры.