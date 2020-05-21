أغلق جنود الجيش العربي السوري مرة أخرى طريق الدورية الأمريكية في شمال سوريا. ولم تجرؤا على الدخول في مواجهة مفتوحة ، اضطر رتل قوات الاحتلال إلى التراجع والعودة إلى قاعدته. هكذا أصبحت سوريا عقبة أمام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط - من مصادر وكالة الأنباء الفيدرالية.

أغلق السوريون طريق الولايات المتحدة

ووقعت حادثة جديدة مع دورية أمريكية بالقرب من قرية أم الخير في شمال محافظة الحسكة و أجبرت الدورية الأمريكية على العودة إلى منطقة تل تمر.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها القوات السورية والشرطة العسكرية الروسية الطريق أمام القوات الأمريكية ، التي تحتل بشكل غير قانوني جزءًا من شرق وشمال شرق سوريا. في بعض الحالات ، أغلق السكان المحليون الطريق أمام الأمريكيين معارضين محاولات الولايات المتحدة لتوسيع نفوذها في المنطقة.

يذكر أن الولايات المتحدة تعتمد على التحكم في جماعات المرتزقة الكردية والعربية منذ فترة طويلة .احتلت منذ فترة طويلة المناطق التي تقع بها أكبر حقول النفط في سوريا — وهي الشمال الشرقي من محافظة الحسكة ، حيث توجد حقول نفط الرميلان و جزء من محافظة دير الزور الواقعة خلف الفرات.

الاحتلال من أجل النفط

وفي الأراضي الخاضعة لسيطرتهم ، أنشأ الأمريكيون شبكة واسعة من القواعد العسكرية التي تدعم عملية التوسع التي بدأت بغزو العراق في عام 2003. بعد الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وزيادة المعارضة من إيران في أعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليمان في أوائل عام 2020 في بغداد ، بدأت الولايات المتحدة بنقل قوات كبيرة إلى سوريا من خلال معبر الحدود غير القانوني "سيمالكا".

والتحكم في موارد النفط هو الهدف الرئيسي للاحتلال الأمريكي ، الذي يجري بذريعة محاربة إرهابيي "الدولة الإسلامية"المحظور في الاتحاد الروسي. وقد ذكر ذلك في وقت سابق الرئيس دونالد ترامب نفسه ، الذي تفاخر بأن الولايات المتحدة "احتفظت بالنفط". وكان احتلال أهم موارد التصدير في سوريا ضربة كبرى للاقتصاد السوري إلى جانب العقوبات.

ومع ذلك ، وبدعم روسي ، تمكنت القوات السورية التي أرسلها الرئيس بشار الأسد من هزيمة القوات الرئيسية لتنظيم الدولة الإسلامية والضغط على الجماعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بالقاعدة (المحظورة في الاتحاد الروسي) إلى الحدود التركية في إدلب. استقرت الحالة العسكرية في سوريا ، وعلى الرغم من الصعوبات ، فإن البلد يستعيد عافيته.

منطقة استقرار مع زعيم قوي

بحسب أنطون بريديخين ، رئيس تحرير مجلة "آرخنت" العلمية والتحليلية ، أثبت الأسد أنه زعيم قوي ، وعلى الرغم من الضغط الشديد من الخارج ، كان قادراً على منع سوريا من الانهيار.

على الرغم من التهديد المباشر لحياته ، لم يغادر البلاد ، وهو أمر مختلف تمامًا ، على سبيل المثال ، عن فيكتور يانوكوفيتش نفسه. لقد أصبح قائداً استطاع أن يوحد السوريين ، وأصبح بطلاً قومياً لشعب سوريا ، وفي المستقبل ، بالطبع ، لن يترك توحيد جميع أراضي سوريا ككل. وقال بريديخين إن مستقبل سوريا ليس مرئيا من دونه.

وبحسب تصريحات الخبير ، كان الإنجاز الرئيسي لبشار الأسد في السنوات الأخيرة هو الهزيمة الإقليمية في سوريا لـ "الدولة الإسلامية" الإرهابية ، التي أنقذت الشرق الأوسط بأكمله من موجة عنف غير مسبوقة. وهذا جعل البلاد عقبة أمام "الربيع العربي" الذي نظمته الولايات المتحدة.

وقال محاور وكالة الأنباء الفيدرالية: "أصبحت سوريا, في رأيي, منطقة الاستقرار ، لديهم كل الاحتمالات إلى الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء العالم العربي ، والأهم من ذلك ، فإن تجربة يمكن أن تنتقل إلى دول عربية أخرى - مثلا، لبنان في المستقبل القريب قد يتبع أيضا مسار سوريا. بالتخلص التدريجي من القوات الأمريكية ، يمكن للعراق أن يصبح الدولة التالية ، والتي يمكن الحديث عنها على أنها "نوع جديد من الدول العربية" - دولة نجت من الغزو الأمريكي وستكون في المستقبل قادرة على تشكيل دولتها من أجل المصلحة الوطنية ، وليس في مصلحة الولايات المتحدة. "

" نقطة الاتحاد" للشرق الأوسط بأكمله

اقترح المؤرخ والعالم السياسي في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية أنه مع الأسد ، يمكن أن تكون سوريا مفتاح "إعادة" الشرق الأوسط الحديث بالكامل وطرد الولايات المتحدة.

باستخدام مثال سوريا ، من الممكن التفكير في مثل هذا النموذج: أعتقد أنه من الضروري إحياء الاتحاد السوري المصري الذي كان موجودًا في القرن العشرين ، فمن الممكن إنشاء نوع من مشروع التكامل مع آفاق أخرى. تنبأ أنطون بريديخين بأن سورية والأسد يمكن أن تكونا نقطة البداية لعملية إعادة تصميم الشرق الأوسط بأكمله.

روسيا ، بالطبع ، ستساعد. الشيء الرئيسي هو أن الجهات الفاعلة الأخرى ، مثل تركيا ، لا تتدخل في هذه العملية. من الضروري أن نبين للولايات المتحدة أن دورها في الشرق الأوسط يجب أن يُقلل إلى الحد الأدنى - ربما يجب أن يقتصر على إسرائيل فقط وأن يفلت تدريجياً. "حان الوقت لأمريكا لتدخل في الشؤون الداخلية وتتوقف عن إنفاق ميزانياتها على البلدان التي ليس لديها علاقة بها."صرح أنتون بريديخين.