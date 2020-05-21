Опрос SODEV показал стремление турецкой молодежи эмигрировать в Европу

Турецкий Фонд социальной демократии (SODEV) выпустил доклад о предпочтениях, переживаниях и интересах современной турецкой молодежи. Опрос показал, что подавляющее большинство молодых людей хочет уехать из страны.

Авторы Telegram-канала «Стамбульский волк» изучили доклад SODEV и рассказали, какие взгляды на мир сложились у турецкой молодежи.

Сотрудники фонда SODEV опросил 600 молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет в 12 крупнейших городах страны и подготовили доклад «Исследование молодежи Турции». Среди опрошенных 48,7% были женщины, а 51,3% — мужчины. Кроме того, 44,5% были представителями возрастной группы 15-19 лет, а 55,5% — группы 20-25 лет.

Сейчас учатся в вузах 61,7% собеседников фонда, в то время как 19% молодых людей имеют постоянное место работы. Выпускники, активно ищущие работу, составили 9%, а уже потерявшие надежду найти ее — 7,3%. Важно заметить, среди опрошенных респондентов 27,8% считают, что университеты в Турции не предоставляют должное образование для поиска работы.

Зависимость от родителей

Около 70% опрошенных заявили, что зависимы от денег своих родителей. Весьма интересен тот факт, что данный показатель очень высок среди тех, кто голосует за Партию демократии народов (ПДН/HDP) — 82%. Кроме того, высокая зависимость от семьи наблюдается и у поддерживающих Партию националистического движения (ПНД/MHP) — 57%.

Говоря о том, что молодежь считает самым важным составляющим в своей жизни, наибольшее количество опрошенных назвали «возможность для себя и других свободно выражать свои мысли». Так, по степени важности: 68% выбрали «свободу выражать мысли самому», а 52% считают это важным правом для остальных людей.

Религиозные ценности

Следующим важным аспектом молодые турки выбрали «национальные ценности». В то же время, «религиозные ценности» оказались лишь на пятом месте по приоритету, после желания «иметь возможность зарабатывать много денег».

Согласно докладу, 62,5% респондентов заявили, что хотят жить за границей, если это возможно. Среди них 74,4% составили те, кто голосует за оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП/CHP). Среди молодежи, голосующей за правящую Партию справедливости и развития (ПСР/AKP), этот показатель составил лишь 47,3%.

Самым интересным показателем в этом смысле стал выбор сторонников националистической партии — 68,6% из них так же хотел бы покинуть страну.

Швейцария или Саудовская Аравия

Авторы опроса предложили респондентам выбрать для проживания Швейцарию с заработной платой в 5 000 долларов или Саудовскую Аравию с доходом в 10 000 долларов. 72,2% опрошенных заявили, что предпочли бы жить в европейской стране, а не в ближневосточной, несмотря на вдвое меньший доход.

Свобода

Отметить стоит и тот факт, что 10,5% молодых людей в Турции говорят о невозможности свободно выражать свои мысли в социальных сетях, тогда как 23,5% считают, что у них есть свобода.

При этом важно обратить внимание, что среди уверенных в возможности выражать свои идеи 31,1% — это сторонники президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда как для голосующих за кемалистскую партию этот показатель составляет лишь 17,1%.

Подавляющее большинство респондентов опроса отметили, что среди социальных сетей они преимущественно используют Instagram, но также высока доля пользователей Twitter и Facebook.

Итог

Исследование SODEV выявило серьезные проблемы в турецком обществе. Авторов доклада подчеркивают, что молодежь Турции стремиться к свободе, справедливости и достойному существованию.