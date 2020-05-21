«Эхо Москвы» присоединилось к распространению фейка о продаже китайской гумпомощи

Период распространения пандемии оказался удобным инструментом для оппозиции и либеральных СМИ, которые, пользуясь случаем, распространяют фейковые материалы. Один из таких информационных вбросов закончился уголовным делом. Речь идет о публикации материалов, связанных с якобы продажей медицинских масок из китайской гуманитарной помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации. Поводом для разбирательства послужил видеоролик, размещенный в соцсетях и породивший в последствие целый тренд — люди ходили по магазинам, находили маски с китайскими этикетками и выкладывали видео о мнимой продажи гумпомощи. Сотрудники правоохранительных органов установили, что эти сведения не соответствуют действительности и что на этикетке содержатся данные о сертификации товара.

Позднее ролики распространились по другим соцсетям, развлекательным платформам, форумам и Telegram-каналам.

Несмотря на то, что информацию на этикетке можно легко проверить при помощи интернет-переводчика, некоторые либеральные СМИ решили бездумно присоединится к распространению этой новости.

«Эхо» распространения фейков

Начать стоит с оппозиционного издания «Эхо Москвы». Журналисты не стали проверять достоверность опубликованного в соцсетях контента, опубликовав провокационную статью. Несмотря на достаточно лояльный заголовок, «Прокуратура выясняет информацию по продаже масок из гуманитарной помощи», в тексте факт реализации средств индивидуальной защиты не подвергается сомнению.

В публикации утверждается, что присланная из Китая гумпомощь продается не только в челябинских супермаркета, но и по всей стране. Издание пишет, что стоимость упаковки составляет 159 рублей.

В «Эхе» не потрудились перепроверить эти данные, как это сделали другие СМИ, уточнив информацию у переводчиков с китайского языка. Они разъяснили, что на пакете с масками указаны наименование и адрес нахождения производителя.

К распространению ложной информации присоединились и другие либеральные издания.

В частности, новостной канал New Socialism опубликовал статью, в которой автор делится своим опытом в приобретении китайских масок, возмущаясь «идиотизмом и садизмом» тех, кто решился на «перепродажу» гумпомощи. В публикации также смело утверждается, что этикетка содержит в себе информацию о том, что товар не может быть реализован в торговых точках, и-за чего у читателя создается четкое впечатление в правдивости транслируемой информации.

Инструмент для дискредитации

Период распространения пандемии одинаково негативно отразился на жизни обычных людей, экономике и бизнесе по всему миру. Однако либеральные СМИ смогли повернуть его в свою пользу — на ежедневной основе они отрабатывают повестку по дискредитации действий властей, массово публикуя недостоверные сведения. Направления в такой работе могут быть разные: издания выпускают статьи о якобы предоставлении неверных сведений о жертвах коронавируса и дефиците СИЗ в больницах. Маски же в магазинах с китайской этикеткой стали удобным поводом для того, чтобы протолкнуть выгодную для оппозиции мысль о реализации властями гумпомощи в торговых точках, что лишний раз спровоцировало россиян на выражение недоверия к государству — это и было конечной целью оппозиционных изданий.

Напомним, что в конце марта в России ужесточили закон о распространении ложной информации. Такие нарушения будут грозить наказанием — от штрафа 300 тыс. руб. до пяти лет лишения свободы.