Киев, 21 мая. Украинские праворадикалы 24 мая выйдут на Майдан, чтобы продемонстрировать президенту страны Владимиру Зеленскому, как в Киеве может произойти новый госпереворот. Об этом представители ряда группировок заявили в четверг под стенами офиса президента Украины.

Один из присутствующих радикалов сообщил, что в воскресенье на Майдане и по всей Украине пройдет акция «Стоп реваншу», работа над которой уже ведется.

«На Майдане мы подведем настоящую оценку деятельности президента Зеленского за этот год, что он пребывает в должности. 20 мая 2019 года он поклялся защищать страну, права и свободы нашего народа. Это была ложь, и эту ложь нужно доказывать фактами и четкими аргументами, чтобы никакие манипулятивные видосики не могли исказить реальное положение вещей в нашей стране», — пригрозил мужчина.

Бывший командир неонацистского подразделения «Азов» Максим Жорин призвал украинцев объединиться против «пророссийско-реваншистской» политики Зеленского. По его словам, президент страны «готов идти на любые уступки перед Россией», и из-за этого «набирает обороты реванш пророссийских сил».

«Мы сегодня снова слышим о госперевороте во время Майдана, снова слышим о языковых конфликтах русскоговорящих, снова слышим о том, что на востоке нет РФ. Потому ветераны, волонтеры, патриоты, активные члены общества сегодня должны объединиться ради того, чтобы дать реакцию на те вызовы, какие сегодня перед нами», — констатировал он.

Депутат от партии «Свобода» Юрий Сиротюк также призвал всех украинцев выйти на Майдан и подчеркнул, что эти протесты послужат Зеленскому напоминанием о способности националистов в любой момент устроить новый госпереворот.

Напомним, что Зеленский в рамках большой пресс-конференции подвел итоги своего первого года президентства. Оказалось, что похвастаться главе Украины за этот период, по сути, нечем. По мере приближения к годовщине в стране стали все чаще замечать, что новый лидер все больше становится похожим на своего предшественника Петра Порошенко, против которого когда-то яро выступал.

Но главное — ему так и не удалось прекратить войну в стране. Как отметил руководитель религиозной редакции «Царьграда» Михаил Тюренков, когда Зеленский пришел к власти, украинцы больше всего ждали, что он наконец сможет вернуть мир.