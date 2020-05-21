Мисмари показал неопровержимые доказательства военного вмешательства Турции в дела Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) предоставила доказательства военного вмешательства Турции в дела Ливии. Подробности на пресс-конференции рассказал генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный спикер ЛНА.

Мисмари продемонстрировал несколько видеозаписей с камер, установленных на турецком бронетранспортере Kirpi, который был захвачен в плен ЛНА. Камера запечатлела путь транспортировки бронемашины из порта «Измир» (Турция) до порта «Триполи» — улика свидетельствует о нарушении Анкарой оружейного эмбарго ООН.

Далее журналистам показали записи тренировок боевиков ПНС в порту ливийской столицы. Обучением руководили турецкие офицеры. На многих кадрах присутствуют сирийские наемники. Соответствующие видео наглядно показывают, как Турция нарушает международные договоренности по урегулированию ситуации в Ливии.

По словам генерал-майора, сейчас на ливийской территории находится 1500 военных из Турции, а также сотрудники частной военной компании SADAT. Еще около 2500 турецких военных проходят подготовку перед отправкой в североафриканское государство. Количество сирийских наемников, завербованных Анкарой и переброшенных в Ливию, превысило 17 тысяч человек. Мисмари указал на видео, где зафиксирована транспортировка наемников турецкими силами.

На внешнеполитическом фронте, продолжил спикер ЛНА, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует «грязные приемы» — он шантажирует страны Евросоюза неконтролируемым потоком мигрантов, угрожая ослабить контроль на своих границах. Опасность представляют и экстремисты, попавшие в Ливию усилиями Турции, поскольку они пытаются попасть в Европу.

Разрушительное воздействие Анкары на внутриливийский кризис выражается в намеренном провале инициатив международного сообщества. Пока Палата представителей — единственный законный орган власти страны — напоминает об отсутствии легитимности у Президентского совета, Эрдоган заключил соглашения с главарем ПНС Файезом Сарраджем. В их числе оказался меморандум о перераспределении морских границ в Средиземном море, нарушивший права целого ряда стран региона.

«Мы надеемся, что ЕС, ООН, ЛАГ, АС посмотрят на доказательства, которые мы сегодня продемонстрировали, и отреагируют на них. Мы боремся ради стабильности, безопасности и против турецкого вторжения», — подчеркнул генерал-майор, опровергнув обстрелы больниц со стороны позиций ЛНА.

В заключении Мисмари сказал, что сегодня утром, 21 мая, бандформирования ПНС провели очередной обстрел города Аль-Асабия, применив РЗСО «на глазах у всего мира».