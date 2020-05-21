Десятки лет вмешательства США в дела Украины превратили ее в несостоявшееся государство

Записи телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с тогдашними вице-президентом США Джо Байденом и госсекретарем Джоном Керри, получившие огласку в Киеве с подачи депутата Верховной рады Андрея Деркача, стали последним по времени, но далеко не единственным гвоздем в крышку гроба т. н. украинской «незалежности».

Слив депутата еще раз подтвердил давно известный факт: украинский «суверенитет» с момента его возникновения носит карнавальный характер. В реальности эта постсоветская страна представляет собой классическую «банановую республику», которую отличает от латиноамериканских аналогов только название основной сельскохозяйственной культуры.

Политика прямого вмешательства США во внутренние дела Украины началась уж точно не при Порошенко и задолго до вооруженного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. История показывает, что подчиненность украинских властей Вашингтону возникла еще в начале 1990-х годов — и с тех пор только укреплялась.

Кравчук: не стыд, но зависть

Комментируя прослушку разговора Порошенко с Байденом об обмене «головы» генпрокурора Виктора Шокина на один миллиард долларов, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал поведение своего экс-коллеги «стыдным». Однако анализируя трехлетний период пребывания самого Кравчука на посту президента страны, можно сказать, что «старая лиса» украинской политики скорее завидует Порошенко. Причем зависть эта носит чисто меркантильный характер — ведь Кравчук просто не успел дотянуться до американских миллиардов, получив за свои услуги какие-то жалкие миллионы долларов.

Наиболее резонансной аферой времен президентства Кравчука, пожалуй, стало разворовывание большей части советского торгового флота, который остался на Украине, — Черноморского морского пароходства (ЧМП). Позже выяснилось, что тот «дерибан» носил не хаотический, а вполне направленный характер, а выгодоприобретателями были американцы.

В частности, они поживились четырьмя новейшими контейнеровозами-газотурбоходами ЧПМ, имевшими двойное назначение: в военное время они становились бы быстроходными военными транспортами или вспомогательными авианосцами. Все четыре корабля были проданы якобы на металлолом по общей смехотворной цене 20 млн долларов.

Однако очень быстро у них появился новый хозяин. Самый новый контейнеровоз, «Владимир Васляев», выкупило у посредника командование военно-морских сил США и переоборудовало его в военный транспорт. Всего через год после минимальных переделок и под новым названием LCPL Roy M. Wheat бывший советский контейнеровоз, а теперь войсковой транспорт сил быстрого реагирования вступил в состав американского флота.

Расследование причастности Кравчука к продаже этой госсобственности тянулось долгих шесть лет. Его результаты были оглашены в виде отчета специальной следственной комиссии Верховной рады лишь летом 1999 года, уже при следующем президенте, Леониде Кучме. Выяснилось, что сын экс-президента Александр Кравчук в феврале 1993 года открыл валютный счет в Швейцарии, на который впоследствии получил более миллиона долларов от американских фирм.

Происхождение тех денег установить не удалось, так как США отказались сотрудничать с новыми киевскими властями по этому вопросу. Легко понять, что Вашингтон просто не хотел огласки, о чем свидетельствует еще один факт: вскоре после вывода денег из Швейцарии Кравчук-старший приобрел «хатынку» в США — престижную виллу.

Характерно, что в самих США никакого уголовного преследования Кравчука за отмывание грязных денег не велось. Это лишний раз подчеркивает, что найденный в Швейцарии миллион, как и остальные, еще не обнаруженные «вливания», экс-президент получил за оказанные американцам услуги.

Вспомним и о том, что другой высокопоставленный украинский политик, премьер-министр Павел Лазаренко, был осужден в Штатах на 12 лет тюрьмы. 477 миллионов долларов, вывезенных им в Америку, составлявшие тогда без малого 1% ВВП Украины, так никогда и не вернулись в «незалежную». Три четверти этих денег получили США, а еще четверть было отдано «за банковские услуги» марионеточному государству Антигуа.

Кучма, продавший ядерное оружие

Не менее показательный эпизод приключился в самый первый год каденции следующего президента Украины Леонида Кучмы. Речь идет об отказе «незалежной» от своей части ядерного арсенала, унаследованной после распада СССР.

В России оценка этого шага Киева всегда носила сугубо положительный характер. В самом деле, учитывая события зимы-весны 2014 года и последующей агрессии Украины против республик Донбасса, можно сказать, что ядерную гранату у нее отобрали очень вовремя. Но если взглянуть на подписание Будапештского меморандума с точки зрения самой Украины, то оценка будет совсем иной: в декабре 1994 года Киев добровольно отдал Западу весомую часть своего суверенитета.

Традиционно считалось, что сдать украинский ядерный арсенал Кучму убедил тогдашний президент России Борис Ельцин. Однако год назад Леонид Кравчук озвучил неизвестную подробность того дела.

«США поставили нас прямо перед выбором: или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе применят санкции», — заявил он.

Кравчуку, как ни странно, в этом вопросе можно верить: «хитрый лис» на протяжении целых трех лет всячески уклонялся от темы ликвидации украинской части советского ядерного арсенала, относя решение на неопределенное будущее. Тем более странно, что новый президент Кучма, представлявший интересы украинской «оборонки», столь быстро подписал меморандум в Будапеште.

Впрочем, все встает на свои места, если вспомнить о корпоративных интересах украинского ОПК. Взамен сданного ядерного арсенала США допустили Украину сразу к нескольким программам технического сотрудничества, а также предоставили Киеву, уже тогда бродившему по миру с протянутой рукой, кредиты МВФ.

Общий объем прямой финансовой помощи украинским заводам и кредитов, полученных за отказ от ядерного оружия и присоединение Украины к режиму контроля за ракетными технологиями, оценивается в 4–5 миллиардов долларов. Сумма эта кажется смешной, по нынешним меркам, но тогда она позволила сохранить Украину на плаву и дала «подкормиться» с американской руки важным шишкам в Киеве.

Пожалуй, именно тогда Штаты смогли полностью пристегнуть украинскую элиту к собственному «сапогу».

Пленки Мельниченко

Президента Кучму, по крайней мере публично, никогда не уличали в прямом и добровольном сотрудничестве с США. И это во многом предопределило его судьбу: вместо третьего президентского срока, к которому «многовекторный» Кучма всерьез готовился, он получил «оранжевый» майдан. Оказалось, что большая часть украинской элиты к началу 2000-х годов была просто скуплена США и работала против собственной страны.

Предвестником первого госпереворота на Украине стала публикация так называемых «пленок Мельниченко», содержавших более 300 часов конфиденциальных бесед президента с украинскими чиновниками и политиками. Этот эпизод, ставший началом заката политической звезды Кучмы, можно расписывать во многих подробностях, но для целей нашего рассказа мы остановимся лишь на нескольких показательных деталях.

Вскоре после публикации аудиозаписей выяснилось, что еще до их обнародования, при участии сотрудников посольства США на Украине, «сливший» своего шефа майор Николай Мельниченко был тайно переправлен в Штаты. Там он попросил политическое убежище, которое получил без проволочек уже в апреле 2001 года.

Эксперты, знакомые с особенностями американского миграционного законодательства и правоприменительной практики, единодушно говорят, что такие сжатые сроки рассмотрение прошения возможны лишь в одном случае — если заявитель до приезда в США активно сотрудничал с американскими спецслужбами. Фактически Вашингтон просто вывез с «незалежной» своего агента, который провел успешную операцию по дискредитации президента якобы независимой страны. Агента, который, напомним, был руководителем оперативно-технического подразделения отдела охраны президента Украины.

При этом озвученная версия о том, что Мельниченко якобы записывал свои 300 часов записей на некий кустарный магнитофон, «спрятанный за диваном», не выдерживает никакой критики. Судя по всему, записи велись через штатные средства фиксации разговоров, и майор действовал при этом не в одиночку.

Мы не оцениваем содержание тех пленок, как и не пытаемся установить, действительно ли Кучма отдавал приказ на ликвидацию журналиста Георгия Гонгадзе. Но мы твердо знаем: итогом публикации записей Мельниченко стали новое вмешательство США и очередная утрата Украиной части своего суверенитета.

Скандалом воспользовался Госдеп, который заявил о продаже Украиной четырех комплексов радиотехнической разведки «Кольчуга» через Иорданию вооруженным силам Ирака, в обход санкций ООН. После чего американских инспекторов впервые свободно допустили ко всей документации украинской оборонной промышленности, поставив крест на перспективах военно-технического сотрудничества с Россией.

Ну а Кучма распрощался с надеждой в третий раз стать президентом Украины. Его предельно пассивное поведение во время «оранжевого» майдана, случившегося четырьмя годами позже, можно объяснить лишь «убойной» дозой компромата, заготовленного на него.

Ющенко: торговец базами

Следующего украинского президента Виктора Ющенко не зря называли «проамериканским». И дело здесь даже не в том, что его вторая жена Кэтрин-Клэр Чумаченко была и скорее всего остается по сей день действующим сотрудником Госдепа. Просто самым показательным внешнеполитическим шагом Ющенко как президента Украины стало приглашение Америки к развертыванию военной базы в Крыму.

Произошло это летом 2006 года, когда в морской порт Феодосии под предлогом совместных американо-украинских учений прибыл сухогруз Advantage — с военным и строительным персоналом численностью более 200 человек, да еще и с оборудованием для сооружения базы.

Действия Ющенко тогда были не просто авантюрными, но и открыто беззаконными. Ведь законодательство Украины запрещало размещение на территории страны иностранных военных баз, за исключением уже действовавшей в Севастополе базы Черноморского флота России.

Тем не менее, на протяжении целого месяца «оранжевый» президент всячески пытался «продавить» сооружение американской военной базы в Старом Крыму. Она позволила бы блокировать любые действия российского флота в Черном море и была бы идеальной точкой для шпионских операций по всему черноморскому региону.



Никуда не делась и финансовая зависимость Украины от США — более того, при Ющенко она только усилилась. Несмотря на «тучные годы», в которые попала мировая экономика во второй половине 2000-х годов, «незалежную» эта волна практически не затронула. С 2004 по 2009 годы внешний долг Украины вырос более чем в четыре раза — с 23,8 до 101,6 млрд долларов, вплотную приблизившись к размеру ВВП страны.

«Чудо» украинской экономики, о котором так любили рассказывать сторонники проамериканского президента, было чудом в кредит. Именно при банкире Ющенко Украина потеряла последний призрачный шанс на какую-либо независимость.

Вместо заключения: failed state

О прямом американском вмешательстве во внутренние дела Украины последних лет знает каждый. До сих пор в глазах миллионов стоит образ помощника Госсекретаря США Виктории Нуланд, раздававшей «революционерам» печеньки в центре Киева и признавшейся в пятимиллиардных вложениях в «революцию гидности». Или явление ее начальника Джона Керри, который буквально за руку втащил в состав «вождей Евромайдана» Петра Порошенко вместо совсем уж нерукопожатного неонациста Олега Тягнибока.

И это лишь то, что лежало у всех на виду. Хотя новейшая история Украины знает десятки иных, более завуалированных форм вмешательства: от назначения министром финансов «незалежной» гражданки США Натальи Яресько до совершенно чудесной истории назначения Хантера Байдена, сына действующего вице-президента США, на хлебную должность в нефтегазовой компании Burisma.

Нынешний скандал, разразившийся вокруг Байдена и Порошенко, безусловно, во многом вызван пертурбациями на властном Олимпе Америки: кандидата в президенты США от Демократической партии сейчас жестко привязывают к грязным украинским деньгами.

Однако для Украины это ничего не меняет. Без разницы, будет ли завтра Байден отвечать перед судом или станет новым президентом США, — в любом случае украинская территория давно уже лишилась своего суверенитета и будет управляться из Штатов: демократами или республиканцами.

По сути дела, «незалежная», утратившая право принимать собственные решения и управляемая прямиком из Вашингтона, превратилась в классическое failed state — несостоявшееся государство. Сегодня это страна без денег, без политической воли, без будущего. Никакими ужимками президента-комика невозможно исправить этот печальный факт.