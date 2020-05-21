Приятель Аллегровой рассказал шокирующую историю, почему певица носит парики

Москва, 21 мая. Певец Александр Богданович впервые рассказал шокирующую историю, случившуюся в жизни народной артистки РФ Ирины Аллегровой, после которой она стала носить парики.

Артисты давно знают друг друга. По словам Богдановича, несколько лет назад у Аллегровой были проблемы с суставами ног, и именно он делал ей массаж.

Богдановича восхищает, что певица не стесняется своего возраста и продолжает оставаться для фанатов «примой и императрицей».

«Помогают ей в этом ее отличные данные – потрясающий голос, шикарное тело, бюст и, конечно же, хорошие парички, которые ей очень идут», — заметил приятель артистки.

По словам певца, первый парик на выступление Аллегрова надела в 1991 году. Предшествовала этому крайне неприятная ситуация, которую артистка долгое время держала в секрете.

Богданович вспомнил, что Аллегрова в то время очень хотела выбелить волосы и решила прибегнуть к новому на то время способу — изготовить специальный раствор для окраски волос из «каких-то таблеток». Певица, по его словам, отправилась к хорошему специалисту, у которой и ранее делала прически.

«Эта девушка передержала краску и сожгла Ирине корни. Первую неделю у Аллегровой была шикарная прическа, а потом у нее выпали почти все волосы. Вот и пришлось купить парик, чтобы в нем выступать», — объяснил певец.

Он добавил, что со временем волосы удалось вернуть в нормальное состояние, в том числе благодаря правильному питанию. Но парики так и остались одной из главных деталей образа артистки.

Напомним, что совсем недавно Богданович вызвал настоящий ажиотаж в Сети, когда опубликовал архивное фото с Аллегровой, на котором артистка предстала без привычных парика и яркого макияжа. Поклонники, увидев любимую исполнительницу без лишних прикрас, решили, что для своих 68 лет она выглядит более чем достойно.