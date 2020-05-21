Захарова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом на северо-востоке Сирии

Москва, 21 мая. Ситуация с коронавирусом на северо-востоке Сирии ухудшается, пандемией воспользовались боевики террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

«Мы также фиксируем, что ухудшается обстановка в неподконтрольных правительству районах на северо-востоке Сирии, эпидемией коронавируса решили воспользоваться ИГИЛовцы, они активизировали свои вылазки», — сказала российский дипломат.

По ее словам, в период с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка, в результате нападений «свыше 20 человек были убиты», около 40 получили ранение.

Кроме того, по словам Захаровой, побег семи террористов из тюрьмы при лагере Аль-Хауль подтверждает, что США и их союзники, оккупировавшие Заевфратье, не заботятся о гражданском населении и о поддержании безопасности.

Согласно последним данным, в Сирии выявлено почти 60 случаев заражения коронавирусом, больше половины уже смогли победить пневмонию, вызванную новым типом коронавируса.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористами, сейчас сирийские военные проводят зачистку территорий от боевиков. Сирийские власти занимаются восстановлением страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.