Роспотребнадзор назвал условия детского отдыха в летних лагерях

Москва, 21 мая. Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации летнего отдыха для детей в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила сегодня глава ведомства Анна Попова.

В частности, специалисты предлагают усилить дезинфекционный режим, повысить контроль за состоянием здоровья детей, а также обеспечить некоторое дистанцирование отдыхающих.

При подготовке этих пунктов Роспотребнадзор опирался на мнения экспертов и международный опыт.

По мнению Поповой, эти меры позволят обеспечить безопасность и детей и сотрудников, но при этом никак не скажутся на полноценном отдыхе. Главный санитарный врач страны также подчеркнула, что дети будут отдыхать без масок.

Но есть еще одно условие — посещать летние лагеря им разрешат только в пределах своего региона. По ее словам, субъекты с благоприятной обстановкой по COVID-19 могут планировать летний детский отдых.

Ранее в Минпросвещения заявили, что летняя оздоровительная кампания для детей в этом году может стартовать с 1 июля. При этом не исключалось, что смены в лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней.

Несмотря на пандемию коронавируса, в ведомстве не исключают, что кампания по отдыху детей в лагерях может стартовать с 1 июля.

Напомним, по последним данным, в РФ было зафиксировано 317 554 случая CОVID-19. 92 681 человек выздоровел, 3099 скончались.