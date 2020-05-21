Навка рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы

Москва, 21 мая. Супруга пресс-секретаря президента Татьяну Навку выписали из больницы после того, как тест на коронавирус дал отрицательный результат.

СМИ стало известно, что Навка попала в больницу в середине мая. Лечение было эффективным и известная фигуристка быстро пошла на поправку. Сейчас она чувствует себя хорошо, передает телеканал «360».

Ее супруг Дмитрий Песков все еще остается в больнице. У пресс-секретаря наметилась положительная динамика, но он еще какое-то время останется под наблюдением.

Песков, как и другие чиновники, регулярно сдавал тест на коронавирус. В первые дни болезни у него была небольшая температура, КТ выявило пневмонию.

Татьяна Навка — Заслуженный мастер спорт, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду. 13 апреля фигуристке исполнилось 45 лет. Она почти каждый год выступала в ледовых шоу, которые показывали на Первом канале.

В 2015 году фигуристка вышла замуж за Дмитрия Пескова, у них родилась дочь Надежда. У Навки и Пескова есть дети от других браков.

Навка очень любит готовить, читать книги и слушать хорошую музыку. Спортсменка занимается верховой ездой и катается на лыжах.