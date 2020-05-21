Милонов назвал безумием появление чернокожего князя Ростова в «Великой»

Сериал «The Great» («Великая»), искажающий исторические события, является частью развязанной против России информационной войны. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Споры и возмущения

Новый комедийный сериал «The Great» («Великая») от американского стримингового сервиса Hulu про знаменитую на весь мир российскую императрицу Екатерину Великую вызвал немало возмущений и споров. Так, некоторые зрители обращают внимание на его историческую недостоверность, другим же стало абсолютно непонятно, почему некоторых российских дворян играют чернокожие актеры.

Кроме главных героев, Петра III и Екатерины Великой, в сериале можно увидеть российских дворян, военных и политических деятелей. Например, титулованного князя сыграл чернокожий актер из Великобритании Абрахам Попула. Ему досталась роль князя Ростова.

Кроме того, еще один чернокожий актер — Байо Гбадамоси — предстал в образе князя Аркадия.

«Безумие и сумасшедший дом»

Как отметил Виталий Милонов, этот сериал нужно показывать у нас, чтобы продемонстрировать гражданам, к чему приводит следование новым клише, которые предлагает России Запад. Политкорректность доходит до полного абсурда, уверен политик.

«Это не мракобесие — это безумие и сумасшедший дом. Нужно показать нашим гражданам, как видят нашу историю и как про нас снимают кино в Америке. Думаю, российские официальные лица могли бы даже отреагировать на это. Подобное искажение истории недопустимо. Мы же не снимаем фильмы, в которых были бы показаны американцы 100-200 лет назад. Снимать в подобном ключе — неэтично. Они снимают фильмы, которые осознано и абсолютно четко противоречат истории, признанной на общемировом уровне», — пояснил Виталий Милонов.

Кроме того, депутат согласен с утверждением, что «Великая» — это часть информационной войны против России.

«Показать русских в качестве неполноценных людей — это задача пропагандистской машины. Отсюда берутся образы величайших правителей в мировой истории, того времени. Показанным образом великой императрицы они пытаются продемонстрировать другой образ. Это уже получается не такая мощная историческая фигура», — заключил Виталий Милонов.

Сериал «Великая» производства США, Великобритании и Австралии вышел 16 мая. Роль Екатерины II исполнила Эль Фаннинг, Петра III сыграл Николас Холт.