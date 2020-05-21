Колташов объяснил, почему Россия будет выигрывать в нефтяной войне с Саудовской Аравией



Ключевой момент в нефтяной войне России и Саудовской Аравии — кто раньше начнет перерабатывать энергоресурс на своей территории. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал экономист Василий Колташов.

Директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов допустил возможное нефтяное соперничество Москвы и Эр-Рияда. По его словам, ценовая война из-за нефти может возобновиться в случае, если ее стоимость приблизиться к 50–55 долларам за баррель.

«Но когда цена вернется к 50–55 долларам, исключать того, что борьба за рынки будет продолжаться, я бы не стал», — отметил Грязнов.

Эксперт считает, что в текущих условиях обеим сторонам невыгодно продолжать ценовую войну, поэтому Саудовская Аравия и Россия «взяли паузу».

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, что конкуренция двух стран носит вынужденный характер. По его словам, Москва и Эр-Рияд не стремились к ней. Тем не менее государствам придется бороться за рынки других стран.

«Россия на североамериканский рынок не прорвется, а Саудовская Аравия его сохранит. Эту зону они, скорее всего, выигрывают. Хотя им достаточно тяжело из-за скидок на нефть, которые они дали ранее, — сообщил Колташов в комментарии ФАН. — Саудовская Аравия — не континентальный евразийский игрок. Поэтому саудиты не смогут выигрывать в Китае и в Европе так, как они хотели бы. Российская нефть будет сохранять своих покупателей в этих регионах. К тому же кризис в Европейском союзе и обострение противоречий с американцами могут дать дополнительные шансы именно России».

Если цены будут повышаться, то российская нефть будет покупаться там, где ее традиционно перерабатывали и на этой основе получали дизельное топливо, говорит экономист. Это дает преимущества России, потому что спрос на дизельное топливо будет более стабилен, чем на бензин.

«Из нефти Саудовской Аравии производится бензин. Сколько людей откажется от личных автомобилей в 2020 году – открытый вопрос. Они работают на бензине, а грузовики — на дизельном топливе. Все не так выгодно оборачивается для Саудовской Аравии», — пояснил собеседник ФАН.

К тому же Саудовская Аравия не имеет возможностей организовать переработку нефти у себя, как например Россия, полагает Колташов.

«Они окружены полыхающими зонами, которые сами поджигали в своем регионе. Поэтому Россия будет выигрывать в этой борьбе. При этом для России соперничество не должно заключаться в том, чтобы удержать позиции по нефти. А [должно заключаться] в том, чтобы перерабатывать ее самим. Ключевой момент в нефтяной войне — кто раньше начнет больше перерабатывать своей нефти. Саудовская Аравия этого сделать практически не может, а для России такой сценарий возможен, особенно в формате евразийской интеграции», — добавил эксперт.

Напомним, в начале марта началось стремительное снижение цен на нефть на фоне новостей, что странам ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи сырья в условиях падения спроса из-за коронавирусной инфекции. Саудовская Аравия в одностороннем порядке начала резко повышать добычу и обрушила цены не углеводороды, что привело к резкому падению курса рубля и стоимости топлива.

12 апреля участники ОПЕК+ пришли к консенсусу и договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона — во втором полугодии и 5,8 миллиона — далее до конца апреля 2022 года. Соглашение ОПЕК+ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал общей победой.