Друг Леонтьева рассказал о самоизоляции певца на роскошной вилле в Майами

Москва, 21 мая. Певец Валерий Леонтьев проводит самоизоляцию в собственной вилле в Майами, куда успел улететь до закрытия границ. Об этом рассказал его друг и бывший директор Александр Богданович.

По словам товарища, элитную недвижимость в США, которая стоит практически как замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь, 71-летний певец успел приобрести еще до начала пандемии. Теперь у него появилось время, чтобы завершить ремонт и обустройство новой жилплощади.

«Сейчас Валера отдыхает и обустраивает свою новую виллу. Наконец-то благодаря карантину у него появилось на это время. А то раньше приезжал в дом и сразу же уезжал. Я очень рад за Валеру. Когда ему еще жить?! Ему ведь уже 71 год, а он все работает и работает», — порадовался за друга Богданович.

По его словам, вилла Леонтьева стоит прямо у океана, в ней роскошная обстановка и целых шесть спален. Кроме того, там есть личный спортзал.

«У Валеры есть даже свой тренажерный зал и бассейн, где он ежедневно поддерживает свое тело в тонусе. Чувствует он себя прекрасно. У него, кстати, даже своя яхта есть. Конечно, не такая шикарная, как у Абрамовича, но тоже ничего», — отметил он.

Богданович уточнил, что изначально артист не планировал задерживаться в Майами надолго, а рассчитывал поездку на две недели. Он улетел в Штаты, так как из-за коронавируса у него освободилось время от концертов.

Мужчина также объяснил, что его работа с певцом прекратилась три года назад, поскольку тот разглядел в своем директоре актерский талант и отпустил его в вольное плавание, чтобы товарищ и партнер развивался в кино.