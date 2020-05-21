Ураза-байрам 2020: когда отмечают, традиции, влияние коронавируса, жертвоприношение

Праздник завершения строгого поста в священный месяц Рамадан называется Ураза-байрам. Это принятое в России тюркское название праздника разговения, по-арабски — Ид аль-Фитр. Ураза-байрам — второй по значимости праздник в исламе после Курбан-байрама (праздника жертвоприношения).

Когда отмечается Ураза-байрам в 2020 году

В 2020 году российские мусульмане начнут праздновать Ураза-байрам с вечера субботы, 23 мая. Главная часть праздника завершится до вечера воскресенья, 24 мая.

В некоторых мусульманских странах время праздника может меняться. По традиции празднования идут три дня, считается, что так установил еще пророк Мухаммед. Поскольку праздник приходится на воскресенье, в некоторых странах и российских регионах на Ураза-байрам предусмотрен дополнительный выходной. В России этот праздник является выходным в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Чечне и в Крыму.

История и традиции, влияние коронавируса

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — это праздник окончания строгого поста, который стараются держать все последователи ислама в течение всего месяца Рамадан. Увы, из-за пандемии, вызванной коронавирусом, в этом году от традиций проводить в Рамадан совместные ночные трапезы (ифтары) последователям пророка Мухаммеда пришлось отказаться.

Ограничения из-за пандемии, вызванной коронавирусом, сохранятся и в праздник Ураза-байрам. О соблюдении режима самоизоляции российских мусульман попросил лично президент России Владимир Путин.

Остаться во время праздника Ураза-байрам дома призвал глава Чечни Рамзан Кадыров. С таким же обращением выступило руководство Дагестана и глава Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин. Глава российских мусульман рассказал, что Московская соборная мечеть в этот день будет закрыта для верующих. Службы пройдут только в присутствии духовенства. Как будет решаться проблема с традицией молиться на улице рядом с мечетью, как принято среди последователей ислама в России, не сообщается.

Известно, что в районе Московской соборной мечети на молитву в праздники собирается до двухсот тысяч верующих. Десятки тысяч последователей ислама молятся в парке у Соборной мечети Санкт-Петербурга. В эти дни в обеих столицах в районах массового сбора верующих обычно вводятся ограничения для транспорта. В этом году информации о таких ограничениях пока нет, вероятно, власти надеются на сознательность верующих.

Как отмечают Ураза-байрам

Согласно традиции, по окончании Рамадана верующие совершают омовение, переодеваются в праздничную одежду, возносят общую молитву, а затем начинается разговение — праздничная вечерняя трапеза. Первая трапеза на Ураза-байрам открыта для всех, в ней могут принять участие не только мусульмане, но и люди, не исповедующие эту религию. Традицию открытости по преданию заложил пророк Мухаммед.

На следующий день (в этом году это воскресенье, 24 мая) — наступает главная часть праздника. Это традиционная общая молитва (от которой в этом году из-за пандемии COVID-19 верующих призвали отказаться), а затем еще одна праздничная трапеза, на этот раз среди единоверцев. Традиционные блюда на Ураза-байрам — мясо и сладости. Алкогольные напитки в исламе не только не приветствуются, но и прямо под запретом.

Также на Ураза-байрам верующие обязательно участвуют в благотворительности. Для этого предусмотрены два вида милостыни — обязательная (закят), размер которой определяет руководство общины, и добровольная — сдака. Деньги идут не только на помощь неимущим, но и на организацию праздничной трапезы для тех, кто не в состоянии сделать это на собственные средства.

Жертвоприношение баранов: правила на Ураза-байрам

Немусульман в основном интересует, предусмотрена ли на праздник Ураза-байрам традиция принесения в жертву баранов. Успокоим сразу, правилами это не предусмотрено. Хотя мясо (в основном баранина) — одно из основных блюд праздничной трапезы, баранов в жертву на Уразу-байрам не приносят.

Традиция резать баранов в память о жертве, которую готов был принести Всевышнему пророк Ибрахим (Авраам), исполняется в главный мусульманский праздник — Курбан-байрам — через 70 дней после завершения Рамадана. В 2020 году Курбан-байрам будет отмечаться с вечера 30 июля до вечера 3 августа.