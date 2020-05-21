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Суд обязал офис генпрокурора Украины начать досудебное расследование по делу Шокина

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Суд обязал офис генпрокурора Украины начать досудебное расследование по делу ШокинаКиев, 21 мая. Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора Украины начать досудебное расследование по факту возможного вмешательства экс-вице-президента США Джо Байдена в работу бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката Шокина, в котором юрист обвинил офис генпрокурора в бездеятельности. Судья Сергей Вовк при этом постановил указать в производстве, что во вмешательстве в работу Шокина подозревается именно Байден, а не просто неустановленный гражданин Соединенных Штатов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».

Расследование было начато после того, как 20 мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач, выступая на пресс-конференции, обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров людей с голосами, похожими на голоса Порошенко, бывшего американского вице-президента Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

На одной из записей можно слышать, как Байден говорит Порошенко уволить Шокина, который слишком близко подошел близко к делу Burisma, где работал сын Байдена Хантер [сын Байдена вошел в состав правления украинского нефтегазового холдинга Burisma в 2014 году. Его назначение было многими воспринято как конфликт интересов, поэтому вскоре украинские следователи начали расследование в отношении компании. В ходе расследования выяснилось, что американская компания Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC ежемесячно получала от Burisma 166 тыс. долларов].

Взамен на увольнение Шокина Байден предлагал 1 млрд долларов. На другой записи от 3 декабря 2015 года с призывами к Порошенко уволить Шокина выступает уже Джон Керри. Сам Порошенко заявляет, что эти записи — подделка. 

Напомним, в сентябре этого года в Штатах произошел скандал из-за публикации информации о том, что в июле лидер страны Дональд Трамп в телефонной беседе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в обмен на финансовую и военную помощь призвал Киев расследовать деятельность сына Джо Байдена. После этого демократы запустили процедуру импичмента Трампа, тогда Белый дом опубликовал расшифровку разговора лидеров двух стран. Таким образом, информация о давлении на Киев была опровергнута.

Что касается Шокина, то в сентябре 2018 года он обратился в Верховный суд с требованием признать его увольнение незаконным. Ответчиком по иску выступает Порошенко. Вместо Шокина экс-глава Украины назначил на этот пост своего кума — Юрия Луценко.

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