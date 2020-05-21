Попова доложила Путину о снижении новых случаев коронавируса в России

Москва, 21 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о снижении числа выявленных случаев заражения коронавируса в России, которое наблюдается уже десять дней. О ситуации с инфекцией она рассказала на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, вы уже сказали о том, что ситуация эпидемиологическая в стране стабилизируется. В течение десяти дней мы видим ежедневное снижение впервые выявляемых и регистрируемых случаев в стране, это очень позитивный показатель», — сказала глава ведомства, выступая на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

Напомним, наиболее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России было зафиксировано 11 мая. В тот день у более чем 11 тысяч человек была диагностирована новая коронавирусная инфекция. В последние дни число заболевших меньше десяти тысяч.

На сегодняшний день в России вывялено 317 554 случая заболевания COVID-19, их них 3099 человек скончались. За все время пандемии в РФ число выздоровевших достигло 92 861. В среду, 20 мая, число выписанных после лечения от коронавируса в России за сутки впервые превысило число заболевших.