Харатьян рассказал о случившемся в семье горе

Москва, 21 мая. Заслуженный артист РФ Дмитрий Харатьян признался, что в его семье недавно случилось горе — скончался тесть актера, который всего месяц не дожил до 85-летия.

По его словам, анализ на коронавирус показал отрицательный результат, но мужчину все равно положили в больницу из-за пневмонии. Около шести дней отец жены Харатьяна провел подключенным к аппарату ИВЛ, а затем «не выдержал».

«Беда для всех одна. Все мы под Богом, болезнь и смерть не выбирают. Странный вирус. Я одно только понял: чем больше мы о нем узнаем, тем меньше знаем», — констатировал актер в интервью «Известиям».

Кроме того, правостороннее воспаление легких обнаружили у отца Харатьяна, которому тоже почти 85 лет. По словам актера, болезнь протекает легко, без температуры, помогают антибиотики. Тест на COVID-19 тоже дал отрицательный результат.

Харатьян уверен, что мир даже после окончании пандемии не будет таким, как прежде. Он обратил внимание, что еще никогда страны массово не закрывали границы.

«Одна козявочка косит тысячи людей, она уже действительно изменила мир, и никто не может с ней разобраться. <…> Мы уже изменились. Санитарные нормы будем выполнять, общаться осторожнее друг с другом. В этом смысле урок человечеству преподнесен важный», — заключил он.

Коронавирус нового типа забрал жизни уже более 300 тысяч человек практически по всему миру. Выявлено более пяти миллионов случаев COVID-19. Ученые разных стран активно работают над созданием вакцины, а пока Всемирная организация здравоохранения просит граждан соблюдать правила гигиены и режим самоизоляции.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что вторая волна COVID-19 начнется сразу после первой.