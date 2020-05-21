В Крыму оценили ответ Ширвиндта на вопрос Гордона о принадлежности полуострова

Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону объяснил, кому на самом деле принадлежит Крым. На полуострове поддержали Народного артиста РСФСР.

В разговоре с Дмитрием Гордоном Александр Ширвиндт рассказал, что он не может приехать на родину родителей, потому что выступал в Севастополе по приглашению «замечательных ребят из общества книголюбов».

«Пригласили меня на творческий вечер, поговорить. А оказалось, что я сволочь», — посетовал артист.

При этом Ширвиндт заявил, что Крым принадлежит ему с полным основанием.

«Крым ваш или Крым наш? Крым мой! Понимаешь? Он мой. Я в нем вырос… Начинать сейчас разбираться «кто есть ху» мне совершенно не интересно», — сказал актер.

Его слова вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.

«Пусть запомнят только одно — Крым не их. А чей он — мы сами разберемся», — написали читатели ФАН под новостью об интервью Ширвиндта Гордону.

«Чего же все трусят сказать, что Крым — российский?» — удивились другие.

Но в Госсовете Крыма поддержали Ширвиндта и призвали других публичных персон не стесняться говорить о полуострове и его принадлежности в медиапространстве.

«Правильно Александр Анатольевич сказал — Крым принадлежит каждому крымчанину. Когда в 1954 году росчерком Президиума ЦК КПСС Крым передавали Украинской ССР, никто не спрашивал жителей полуострова, что они думают по этому поводу, хотят ли этого. Но мы сказали, что думаем по этому поводу в 2014 году на всенародном референдуме, мы вернулись домой и больше никуда не хотим. И если вы спросите любого жителя Крыма, не жалеет ли он о произошедшем, никто не скажет, что сожалеет», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей председатель комиссии по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Крымский депутат подчеркнул, что каждый крымчанин навсегда остается крымчанином, и каждый мечтает о процветании полуострова в составе РФ.

«Публичные люди, которые родились в Крыму, жили в Крыму или имеют к нему хоть какое-то отношение, не должны стесняться открыто говорить о своих чувствах к нашему полуострову. И то, что скажут в Киеве, никого не должно волновать. Все произошло в рамках международного права и гораздо законнее, чем в 1954 году. Потому что шесть лет назад крымчане высказали свое мнение. И это было от чистого сердца», — подчеркнул Алексей Черняк.

Александр Ширвиндт в комментарии ФАН добавил, что не боится санкций со стороны Украины за свое высказывание о Крыме.