Владимир Путин назвал дату старта ЕГЭ. ФАН-ТВ

Во время видеосовещания по вопросу образования Владимир Путин рассказал, как выпускники будут сдавать экзамены в этом году. Он особо отметил выдержку детей и педагогов, которым пришлось в сложных условиях быстро перестроиться на другой режим работы.

В этом году 11-й класс заканчивает почти 692 000 школьников. Выпускников и их родителей больше всего волнует вопрос сдачи экзаменов и поступления в вузы. Наибольшее внимание при этом уделяется санитарной безопасности.

«Учитывая устойчивое снижение эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня. При этом школы помогут готовиться к ЕГЭ в дистанционном режиме», — отметил глава государства.

Президент также рассказал, что сдавать экзамен будут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы этим летом, а аттестат выдадут всем. Как и раньше, документы можно будет подавать в несколько высших учебных заведений. Зачисления пройдут в августе.

«Конечно, нам важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей. В послании предложил ежегодно, начиная с 2021 года, увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям: развитие экономики, социальной сферы. И отдавать эти места преимущественно в вузы регионов», — добавил Путин.

Таким образом претендовать на дальнейшее бесплатное образование смогут не менее 60% выпускников школ.