Инфекционист из Китая рассказал, как уберечься от второй волны коронавируса

Пекин, 21 мая. Страны в борьбе с распространением коронавируса проходят различные стадии, а для того, чтобы не допустить второй волны эпидемии, нужно соблюдать ряд правил. Об этом заявил ученый-инфекционист из Китая Чжан Вэньхун.

По его словам, многие государства пока находятся только в середине пути, тогда как Китай перешел к завершающей стадии. Инфекционист призвал страны не расслабляться, поскольку опасность возникновения второй волны сохраняется.

Вэньхун обратил внимание, что даже несмотря на принятые меры, при открытии пассажирского сообщения будут встречаться переносчики инфекции. Многие являются бессимптомными носителями, которых сложно распознать без проведения тестов, рассказал он.

Инфекционист призвал власти государств подготовить систему здравоохранения к такому развитию событий. А гражданам посоветовал соблюдать правила гигиены и использовать средства индивидуальной защиты, передает «ФедералПресс».

Перечисленные действия, считает ученый, помогут странам уберечься от второй волны эпидемии.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

С начала эпидемии зафиксировано более пяти миллионов случаев COVID-19, около 300 тысяч из них — летальные. Больше всего пострадали США, Италия, Испания, Германия и Франция.

В России, по последним данным оперативного штаба, выявлено около 317 тысяч случаев COVID-19, порядка 92 тысяч пациентов удалось вылечить, около трех тысяч скончались.