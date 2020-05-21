Путин поручил усилить санитарные требования в пунктах сдачи ЕГЭ и детских лагерях

Москва, 21 мая. Здоровье и жизни детей, молодежи и всех граждан РФ являются безусловным приоритетом, поэтому необходимо усилить санитарные требования в пунктах сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и в детских лагерях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по текущей ситуации в системе образования.

«Необходимо <…> усилить санитарные требования и организовать жесткий контроль за их соблюдением в пунктах проведения в будущем единого госэкзамена и организациях детского отдыха», — поручил глава государства.

Также Путин попросил правительство разработать более строгие санитарные нормы для организации очных занятий во всех образовательных учреждениях. Кроме того, президент отметил, что регионы должны принимать решение об открытии детских оздоровительных учреждений только с учетом мнения санитарных служб.

Глава государства подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо предусмотреть возможности для детского досуга в городах и других населенных пунктах. По словам президента, для этого можно задействовать не только летние лагеря в школах, но и учреждения дополнительного образования. В ходе совещания Путин заявил, что вопросы организации детского отдыха должны быть отлажены до мелочей, поскольку эта тема волнует многие российские семьи.

Ранее президент РФ сообщил, что ЕГЭ в России начнется 29 июня, передает «Дейта». Экзамен будут сдавать только те, кто в этом году планирует поступать в вуз — остальным выставят оценки в аттестате по итогам года. Также предусмотрена возможность сдачи ЕГЭ в августе, пишет Infox.ru.