Эксперт: Власти ЕС оказались в глупом положении из-за попыток заблокировать «Северный поток — 2»

Москва, 21 мая. Европейский суд юстиции, отклонив иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, выставил власти Европейского союза глупцами, пишет Денис Давыдов в колонке «Тэкно блог».

Европейский суд посчитал иски компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые требовали вывести «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-под действия Газовой директивы ЕС, не подлежащими к рассмотрению. Таким образом, обновленная Газовая директива ЕС не может применяться для регулирования работы этих газопроводов.

По мнению эксперта, власти ЕС оказались «в глупом положении» из-за попыток заблокировать «Северный поток — 2».

«Становится очевидна глупость решения европейских властей, согласно которому «Северный поток — 2» является несоответствующим положениям Газовой директивы», — пишет автор публикации.

Летом прошлого года компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в Европейский суд с просьбой отменить дискриминационные меры по проекту. Представители компании просили аннулировать поправки в Газовую директиву ЕС, поскольку там нарушаются принципы права ЕС «о равном обращении и пропорциональности».

Как сообщили в компании, суд отклонил иск по существу. В частности, довод, что изменения в Газовой директиве — «незаконная дискриминация проекта «Северный поток — 2». В Nord Stream настаивают на своих требованиях и сейчас анализируют решение, у компани есть два месяца, чтобы подать апелляцию, отметил «Ридус».

«Nord Stream 2 AG не станет пользоваться глупостью европейских властей. Хотя могла бы, пользуясь определением суда ЕС, отклонить все претензии по формальным основаниям. Компания намерена отстаивать свои права законным путем», — говорится в материале.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии, напомнил НСН. В Берлине неоднократно отмечали важность проекта, жители Германии также выступают за реализацию проекта и хотят усилить экономические отношения РФ и ФРГ.