Медведев поделился выводами, сделанными во время самоизоляции

Москва, 21 мая. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился выводами о самоизоляции. О них он рассказал во время онлайн-конференции Startup Village LiveStream.

Медведева попросили высказать мнение о режиме ограничений, и в ответ он привел четыре тезиса.

Первым Медведев назвал отрицательный момент, который состоит в ограничении контактов с друзьями и переход на онлайн-общение с коллегами, которое не всегда получается продуктивным. Из позитивного от отметил увеличение времени на общение с семьей.

В целом, по мнению Медведева, «изоляция — это плохо» для всех.

«Причем изоляция отрицательна для всех, это очевидно», — подчеркнул он.

По словам замглавы Совбеза, сейчас нет смысла подводить итоги периода пандемии, поскольку кризис продолжается, и вся страна находится «на стадии выживания».

«Выживания экономики и выживания в прямом смысле этого слова, поскольку медицинские системы работают на износ», — констатировал политик.

Он подчеркнул, что важнейшей задачей является поддержка малого и среднего бизнеса, который пострадал в значительной степени, и заверил, что программа помощи будет расширяться.

Также в ходе конференции Медведев завил, что пандемия изменила мир навсегда. Он выразил мнение, что для формирования новой модели поведения после победы над инфекцией всем странам и компаниям придется приложить огромное количество усилий. Политик добавил, что пока никто до конца не понимает, какой эта модель станет в будущем.