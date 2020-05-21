Путин оценил успехи дистанционного образования и поручил активнее подключать школы к Сети

Российская система образования в целом справилась с теми вызовами, которые поставила перед ней пандемия коронавируса, заявили представители профильных ведомств в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Также власти уточнили сроки проведения ключевых экзаменов в этом году. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

«Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но российская система образования, школьники, студенты и их наставники достойно выдержали испытание», — признал Владимир Путин в разговоре с представителями образовательных ведомств страны.

По его словам, самым сложным вызовом для системы образования оказался перевод на дистанционный режим работы.

«Мы все приобрели уникальный опыт, и он должен работать на повышение качества и уровня образования. <...> Необходимо ускорить работу по развитию современной структуры в образовании, подключения школ к Интернету», — заявил лидер страны.

Он признал, что цифровые технологии дают возможности, но не заменят учителя и живого общения. Президент назвал откровенной провокацией слухи о том, что традиционные школы и университеты могут быть закрыты в пользу дистанционного обучения.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ответ заявил, что система образования справилась с резким переходом на «дистант», но «прошла через тяжелый период». По его словам, в ведомстве «увидели узкие места, сделали для себя практические выводы на будущее».

Напомним, 15 миллионов школьников с 15 марта перешли на домашнее обучение. Нагрузка на всех участников образовательного процесса выросла, но он не прервался, признали в ведомстве. Министерство создало штаб, через который работало с образовательными организациями и регионами. Кравцов особенно отметил помощь студентов педвузов учителям в переходе на новый для них формат работы.

По данным ведомства компьютерной техникой обеспечили 234 тысячи школьников и 20 тысяч учителей. Для создания равных условий для всех учащихся, запустили образовательную платформу «Моя школа онлайн», которая была связана с телевизионными уроками.

Определена точная дата ЕГЭ

Президент назвал точную дату ЕГЭ, которая раньше озвучивалась ведомствами довольно неопределенно.

«За десятилетия ЕГЭ, несмотря на все проблемы, стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила понятны, справедливы, удобны. Учитывая устойчивое снижение распространения коронавируса, считаю возможным провести ЕГЭ по всей стране», — заявил Путин.

Единый государственный экзамен для тех, кто планирует поступать в вузы в этом году, начнется 29 июня. Выпускниками в этом году станут 692 000 школьников.

«Выпускные экзамены в 9 классах отменены, — подтвердил Кравцов. — Аттестация пройдет по текущим оценкам. ЕГЭ предстоит сдавать только тем, кто будет поступать в вузы».

Учащихся на экзамене рассадят на расстоянии 1,5 метров, испытание по русскому языку разделят на два дня, на входе школьникам проверят температуру, а классы тщательно продезинфицируют.

Сдать ЕГЭ можно будет не только летом, но и в течение следующего учебного года, а Минобороны решило не призывать осенью выпускников школ 2020 года. По результатам ЕГЭ подать заявление на поступление в вузы можно будет сразу в несколько учебных заведений без личного присутствия. Зачисление в вузы пройдет в августе.

В июле школы начнут готовиться к новому году — начнется ремонт, санэпидемобработка и подготовка к исполнению санитарно-эпидемиологических требований. Представители образовательной сферы обратили внимание президента на то, что не все рекомендации Роспотребнадзора по организации безопасного учебного процесса легко исполнить. Например, в реальности тяжело сместить время уроков.

«Тоска по школе прорывается, дети уже хотят вернуться в учебное заведение», — рассказали Путину.

В Минпросвещения РФ надеются на то, что День знаний российские школьники встретят не за мониторами, а в традиционном формате — в классах своих школ.

Несколько лет назад вузы бы выбыли из строя

«Рассчитываю, что учеба для всех первокурсников страны начнется без больших потерь времени», — заявил в ходе совещания с представителями профильных ведомств президент.

Владимир Путин поручил выделить дополнительные бюджетные места в этом году, чтобы не менее 60% выпускников смогли претендовать на бесплатное обучение в вузах. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков ответил, что ведомство готово дораспределить 11 тысяч бюджетных мест в этом году.

Глава Минобра также заявил, что высшее образование России столкнулось с беспрецедентной ситуацией, и случись она несколько лет назад, вузы бы выбыли из строя на несколько месяцев. Переход в онлайн Фальков назвал «стресс-тестом» для системы высшего образования страны, к которому не был готов ни один вуз. Он отметил,что первые две-три недели трудности испытывали все высшие учебные заведения России, особенно сложно пришлось техническим и медицинским вузам, заведениям творческого профиля. Помогли университеты-лидеры, ранее уже внедрившие передовые технологии, — они дали пример быстрой трансформации формата образования и оперативно открыли доступ к своим учебным материалам и онлайн-курсам.

По словам Фалькова, переход на дистанционный формат был «безальтернативным, и в основном, вузы с ним справились».

Отметим, что стоимость обучения в вузах решено оставить на уровне 2019 года.