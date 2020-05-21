Асад восстанавливает Алеппо, демонстрируя миру возрождение Сирии

В сирийском мегаполисе Алеппо продолжается восстановление дорожной инфраструктуры: как сообщает информационное агентство SANA, городской совет организовал асфальтирование автотрассы, соединяющей районы Аль-Хамдания и Аль-Рамусех. О важности восстановления Алеппо — в материале Федерального агентства новостей.

Было заасфальтировано около 2,8 км автомобильных дорог. Как рассказал член городского совета Алеппо Асый аш-Шейх, восстановление асфальтового покрытия между Аль-Хамданией и Аль-Рамусех стало третьим из завершенных проектов по восстановлению дорожной сети в мегаполисе.

Напомним, крупномасштабный проект по восстановлению Алеппо был начат вскоре после освобождения от боевиков оппозиции большей части города в 2016 году. Отказавшиеся подписать соглашение о примирении с Дамаском боевики были вывезены на территорию Идлибской зоны деэскалации.

За то время, пока в городе хозяйничали террористические группировки и шла кровопролитная осада Восточного Алеппо, многие районы были разрушены — особенно пострадал жилой сектор. Некоторые древние памятники культуры получили повреждения.

Правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом продолжает восстановление исторических строений, таких как древние крытые рынки Алеппо, цитадель и Старый город. Боевики использовали памятники истории, такие как рынок Сук аль-Халь, в качестве опорных пунктов и огневых точек и при этом грабили и распродавали все ценные элементы зданий.

Сейчас в Алеппо продолжается реставрация величественной мечети Омейядов, история которой насчитывает более тысячи лет. Она сильно пострадала при обстрелах со стороны террористов.

После окончательного освобождения Алеппо от террористов в начале 2020 года власти Сирии смогли ускорить возвращение в город беженцев, которые несколько лет назад покинули город в страхе перед террористами. Одновременно под руководством Башара Асада были активизированы усилия по восстановлению экономики города — ключевым моментом для этого стало деблокирование стратегической автострады М5 (Дамаск — Алеппо) благодаря успехам Сирийской арабской армии в Идлибе. Власти активно восстанавливают потенциал города в области туризма.

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, Башар Асад уделяет максимальное внимание вопросу восстановления Алеппо — северный сирийский мегаполис стал своего рода «витриной» для всего процесса восстановления Сирии.