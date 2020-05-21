Live: Про кино с Михаилом Трофименковым

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир «Про кино» с российским кинокритиком и киноведом, кандидатом искусствоведения Михаилом Трофименковым.

Мы обсудим сериалы, как культурное явление. Стали ли сравнивать многосерийные фильмы с традиционным кино, и в чем феномен сериального бума? Могут ли отечественные сериалы находить свою аудиторию за рубежом? Есть ли сериалы, которые можно назвать выдающимися произведениями искусства? И самое важное, какие сериалы рекомендует к просмотру Михаил Трофимников.

Эти и многие другие вопросы мы обсудим в рамках нашего эфира.