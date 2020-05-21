Киев после дискриминации русских перешел к атаке на болгар. Колонка Владимира Тулина

Болгаро-украинские отношения резко обострились из-за стремления Киева ликвидировать Болградский район Одесской области, где болгары составляют большинство населения. Стороны уже обменялись возмущенными посланиями на высоком государственном уровне.

Город Болград был в 1821 году основан болгарами, бежавшими из Османской империи, отсюда и название. Даже сейчас, после всех потрясений в течение двух веков, болгары составляют в Болградском районе Одесской области 60,8% населения по итогам переписи 2001 года. С тех пор переписи на Украине не проводились.

Когда болгарские беженцы основывали на этих безлюдных землях город и поселения, то об украинском народе еще никто не слышал. Впрочем и сейчас, по данным той же переписи, украинцы со своими 7,5% занимают лишь четвертое место среди населения после болгар, гагаузов и русских. Зато Болград — это родной город бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Отношения между двумя народами складываются непросто. Болгары до сих пор с возмущением вспоминают, как накануне болгарского национального праздника Дня освобождения, в конце февраля 2017 года, в Болграде памятник 135 болгарским ополченцам, павшим на русско-турецкой войне 1877-78 годов, был облит желтой краской, а синей было написано: «Чемодан-вокзал-София». Виновные, разумеется, не были найдены.

А в мае того же года едва не дошло до вооруженного конфликта. Украинские неонацисты прямо с заседания горисполкома Белгород-Днестровского выволокли активиста местной болгарской общины Василия Кащи, избили его и облили зеленкой. Его «вина» заключалась лишь в том, что он не хотел голосовать за выделение земли церковным раскольникам. Федеральное агентство новостей рассказывало об этом в статье «В ответ на террор украинских неонацистов болгары создают отряды самообороны».

Большое негодование вызвал у болгар Украины и закон о преподавании в школах только на украинском языке. Приемник Порошенко, Владимир Зеленский, вопреки своим предвыборным обещаниям продолжает политику насильственной ассимиляции всего неукраинского населения. Яркий пример этому — предстоящий раздел Болградского района на пять частей таким образом, что болгары нигде не будут составлять большинство населения.

Против раздела выступили не только 205 тысяч болгар, живущих на Украине, но и Болгария. Прозвучали требования отказаться от упрощенного допуска граждан Украины на болгарский рынок труда во время летнего туристического сезона и даже отменить безвизовый режим для украинцев.

Намерение Киева разделить болгар выглядит особенно издевательским после принятого на прошлой неделе решения болгарского правительства об оказании помощи Украине в борьбе с пандемией коронавируса. Украинским властям было принято безвозмездно передать 500 комплектов защитных костюмов, медицинские материалы, а также оказать финансовую помощь.

В результате болгарский парламент принял декларацию, которая напоминала Украине о необходимости соблюдения Европейской хартии о местном самоуправлении и Конвенции Совета Европы о защите прав национальных меньшинств. Народное собрание выразило недовольство, что это действие приведет к ликвидации этнической идентичности болгарской общины в Болграде как естественного исторического центра болгарской диаспоры на Украине. Напоминанием, что формально и от Болгарии зависит решение о приеме Украины в ЕС и НАТО, стала фраза в декларации:

«Народное собрание выражает уверенность, европейские и евроатлантические стремления Украины будут ее мотивировать к исполнению двусторонних договоренностей».

В декларации было поручено правительству Болгарии принять все возможные меры для сохранения целостности болгарской общины в Болградском районе, а также организовать межправительственную встречу. На ней должны быть подняты вопросы сотрудничества и обмена между министерствами образования двух стран, открытие Украинского центра в Софии и окончание ремонта дорожной инфраструктуры в трех районах Одесской области. Не нашлось ни одного депутата болгарского парламента, который бы проголосовал против этой декларации.

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева при обсуждении и принятии резолюции в Народном собрании не присутствовала, но 20 мая МИД Болгарии сообщил, что она разговаривала со своим украинским коллегой Дмитром Кулебой.

«Болградский район Одесской области, населенный преимущественно этническими болгарами, останется в нынешних своих границах и не будет разделен в рамках запланированной на Украине территориально-административной реформы», — заверил тогда Кулеба.

Однако 21 мая из МИД Украины пришло официальное заявление с совершенно иной информацией.

«Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный протест в связи с принятой 20 мая 2020 года Народным собранием Республики Болгарии декларации об административно-территориальной реформе на Украине и о защите прав и целостности на болгарского меньшинства. Для нас попытки вмешательства иностранной державы во внутренние дела Украины абсолютно неприемлемы. Сфабрикованные лживые заявления о воздействии реформы на национальную идентичность этнических болгар на Украине неожиданны и непонятны. Вопрос о Болградском округе будет решен в соответствие с украинским законодательством», — говорилось в документе.

Теперь болгары ломают голову над тем, какой министр иностранных дел их обманул, сообщив, что Болградский район останется неделимым, — украинский или болгарский?