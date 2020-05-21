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Россия выводит на экспорт новейшую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей

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Россия выводит на экспорт новейшую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целейМосква, 21 мая. Крупнейший российский спецэкспортер вооружений «Рособоронэкспорт» выводит на международный рынок новую радиолокационную станцию (РЛС), способную обнаруживать гиперзвуковые цели. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня «Рособоронэкспорт» выводит на рынок новейшую радиолокационную станцию, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели», — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Александра Михеева.

Процесс разработки экспортной версии РЛС учитывал растущую значимость средств ПВО в обеспечении государственной безопасности и потребности иностранных заказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО.

По словам Михеева, «Рособоронэкспорт» рассчитывает, что разработка будет пользоваться высоким спросом в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

В компании подчеркнули, что мобильная трехкоординатная РЛС 59Н6-ТЕ является полностью российской и выполнена на современной отечественной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала. Кроме гиперзвуковых целей станция эффективно обнаруживает баллистические и аэродинамические объекты.

Она способна фиксировать цели, летящие со скоростью до 8 тысяч км/ч на расстоянии до 450 км и высоте до 200 км, а после обнаружения осуществлять обмен радиолокационной информацией с комплексами средств автоматизации.

Новая РЛС в режиме реального времени способна одновременно сопровождать не менее тысячи объектов и распознавать восемь классов целей.

В начале мая за неделю российские РЛС взяли на сопровождение 24 иностранных летательных аппарата, которые проводили разведку у границ РФ. В Минобороны сообщили, что вблизи от государственных рубежей были зафиксированы пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 19 самолетов-разведчиков иностранных государств. Нарушений воздушного пространства страны допущено не было.

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Источник: ТАСС
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