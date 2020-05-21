Доктор Мясников назвал потенциальное число переболевших коронавирусом в России

Москва, 21 мая. Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России.

Доктор Мясников считает, что в России около семи миллионов человек могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции.

«Мы знаем, что сегодня реально зараженных во много раз больше и перенесших. Сколько — могу сказать», — сказал врач в эфире шоу «Cоловьев LIVE» на YouTube-канале.

Как пишет «ФедералПресс», Мясников сообщил, что в других странах, например в США и Франции, стали тестировать на коронавирус не только людей из группы риска. По его словам, эксперты, протестировав несколько тысяч человек, обратили внимание, что 5% населения переболели коронавирусом, указал «Царьград».

«Если предположить, что у нас тоже 5% — это 7 миллионов человек в России», — добавил Мясников.

На сегодняшний день в России вывялено 317 554 случая заболевания COVID-19, их них 3099 человек скончались. За все время пандемии в РФ число выздоровевших достигло 92 861. В среду число выписанных после лечения от коронавируса в России за сутки впервые превысило число заболевших.