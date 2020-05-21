Отчитавшая нарушающих самоизоляцию Гузеева собрала толпу на даче

Москва, 21 мая. Известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева собрала около 20 человек на даче во время режима самоизоляции. На своей странице в Instagram она рассказала, что работает над новым проектом.

Новое шоу будет носить название «На даче». В Instagram Stories Гузеева показала, как проходят съемки.

«Холод собачий. Дождь — просто ливень страшный. <...> А я практически раздета», — поделилась ведущая «Давай поженимся!».

Судя по всему, дача принадлежит не Гузеевой, поскольку в ролике она говорит, что находится в гостях. Телеведущая показала членов съемочной группы, одетых в дождевики, и призналась коллегам в любви. Кроме того, актриса продемонстрировала стол с продуктами и посудой, передает Пятый канал. Возможно, новое шоу с участием телеведущей будет посвящено готовке.

Примечательно, что собравшая толпу на даче Гузеева ранее жестко отчитала россиян, которые гуляют на улице, нарушая режим самоизоляции. Актриса сообщила, что ехала по городу в своей машине и боялась открыть окно, потому что на улицах было очень много людей.

«Мне тоже скучно. Очень. Но как-то я нахожу возможность развлечь себя и своих близких!» — возмущалась тогда Гузеева.

В конце апреля ведущей все же пришлось нарушить режим самоизоляции и приехать в «Останкино», чтобы продолжить съемки. Гузеева оправдалась перед поклонниками, заявив, что вышла на работу, чтобы они оставались дома перед телевизорами.