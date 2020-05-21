Народ Судана требует, чтобы миротворцы покинули страну, а правительство ушло в отставку

События, происходящие в Судане на данный момент, говорят о нарастающем хаосе. 19 мая информационный канал Tayba в Twitter опубликовал видео и фотографии с проходящих в настоящее время в Хартуме демонстраций местных жителей, организованных при поддержке сторонников прежнего режима и комитетов сопротивления.

Демонстрации начались недалеко от мечети аль-Хавата. Протестующие выступили с осуждением иностранного вмешательства, а также требовали понизить цены на молочные продукты. Затем народные волнения были зафиксированы на улице Бахри. Жители требовали, чтобы сторонние силы перестали вмешиваться во внутриполитические процессы в стране, а правительство ушло в отставку. Демонстранты в районе моста аль-Халфи призывали к смене власти, устраивая параллельно поджоги.

فيديو | تقاطع شارع الصحافة شرق يشهد تظاهرات محدودة بين مناصرو النظام السابق ولجان المقاومة.#صقر_الجديان #السودان pic.twitter.com/9aXl7x6ZKr — Saqr Al-Jidyan - صقر الجديان نيوز (@AlJidyan) May 19, 2020

Протестная активность вышла далеко за пределы Хартума. Жители города Эль-Генейна и Гедареф присоединились к бастующим в столице и выступали против сил ООН, находящихся в стране. На территории Судана действуют две миротворческие миссии – ЮНИСФА в городе Абьей и совместная с Африканским Союзом ЮНАМИД в Дарфуре. Задача этих миссий заключается в стабилизации ситуации, борьбе с насилием и защите местного населения. Несмотря на то, что пользы от миротворцев мало, Совет Безопасности все-таки продлил мандат миссии ЮНИСФА до ноября 2020 года , что вызывает недовольство населения.

Это не первая волна протестов против марионеточного правительства. 11 мая в городе Эль-Обейд, штат Северный Кордофан, прошли демонстрации с требованиями свержения действующего правительства и международного невмешательства. 7 мая в Хартуме прошла акция протеста в районе Бари против вовлеченности иностранных сил во внутреннюю политику страны. 3 мая в ряде районов Хартума, а также в городах Эд-Дуэйм и Эд-Даэйн, были организованы демонстрации с призывом свержения текущего правительства. Активисты распространили видео и фотографии в социальных сетях, на которых демонстранты поджигают шины и перекрывают улицы.

Произошедшие 19 мая и ранее народные волнения позволяют сделать следующий вывод. Вышедшие на улицы суданцы желают, чтобы миротворцы покинули страну, а правительство ушло в отставку. И это неудивительно.

Стоит отметить, что переворот 2019 года также начинался с народных волнений. Поддержанные впоследствии оппозицией, суданцы требовали понизить цены на хлеб. Затем президент Омар аль-Башир был отстранён от власти. С тех пор прошло чуть больше года. За это время новое правительство, которое возглавляет ставленник Запада Абдалла Хамдок, не предложило эффективных решений, так как боится взять на себя ответственность. В свою очередь это привело к кризису государственных институтов и экономическому развалу. Власти страны не в состоянии выполнить свои социальные обязательства перед гражданами.