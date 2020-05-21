В Госдуме обвинили «Новую» в попытке уничтожить Россию по заказу Ходорковского

«Новая газета» и ее корреспонденты, в частности Ирина Тумакова, работают в системе уничтожения российского государства. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал Евгений Федоров.

Тумакова на защите Вольтской

Все мы помним нашумевшую историю о «жутких реалиях» петербургских больниц, в которых врачи якобы отключают пациентов от аппаратов ИВЛ, расписываясь в бессилии бороться за их жизни. Корреспондент «Север.Реалии» Татьяна Вольтская привела в статье рассказ медика, пожелавшего остаться анонимным. И эта история Генпрокуратуре показалась неправдоподобной. Вердикт ведомства — фейк.

Это история вновь всплыла стараниями корреспондента «Новой газеты» Ирины Тумаковой, которая, комментируя историю с Вольтской, задалась вопросом, а должен ли российский журналист выбирать между личной свободой и правдой. Но только о какой правде идет речь? Фактически анонимный врач указал, что засвидетельствовал предумышленные убийства и, возможно, сам стал их соучастником.

При этом сама Ирина Тумакова не скрывает тесного знакомства с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Проживающий в элитном жилом комплексе на территории богатого лондонского Вестминстера судимый в России олигарх не жалеет денег на «борьбу с режимом» и щедро финансирует российскую оппозицию.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отметил, что статья Вольтской написана в худших традициях западной журналистики.

«Анонимный врач анонимной больницы, который нам анонимно рассказал, что людей отключают от ИВЛ. По такой схеме можно любой вброс пачками осуществлять», — добавил он.

По его словам, «Новая газета» не только «хайпует» на подобных темах, но и делает это целенаправленно. Отрабатывает определенные повестки.

«В чьих интересах? В интересах таких людей, как Михаил Ходорковский. Финансируемые им либеральные телеграм-каналы разгоняют различные фейки о ситуации с коронавирусом в нашей стране и работают в тесной связке с людьми, которые финансируются Госдепом США», — рассказал Малькевич.

Уничтожить российское государство

Как отметил Евгений Федоров, комментируя связь с Тумаковой с Ходорковским, олигарх действует не сам по себе. Иначе бы давно сидел в американской тюрьме.

«Это американский проект, и через него идет часть управленческих решений по разрушению российского государства и уничтожения российского народа. Для этих проектов, естественно, нужно большое количество нанятых людей, адептов, агентов, исполнителей и так далее. И «Новая газета» как раз работает в системе по уничтожению российского государства», — пояснил Евгений Федоров.

Ранее политтехнолог Игорь Мангушев подтвердил связь «Новой газеты» с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Сам же Мангушев сотрудничал с изданием более восьми лет. По его словам, во время своей работы в «Новой» он неоднократно замечал, что ее сотрудники выполняют чьи-либо «заказы», очерняя или оправдывая так называемых клиентов. Одним из ключевых заказчиков либерального издания является как раз Ходорковский, для которого «Новая» превратилась в удобный инструмент для очернения России.