Суд отказался прекращать уголовное дело пойманного с наркотиками соратника Навального

Москва, 21 мая. Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался прекращать уголовное дело в отношении бывшего активиста признанного иноагентом ФБК Александра Литреева, оставив его под подпиской о невыезде. Об этом заявил его адвокат Алексей Бушмаков.

По словам юриста, ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении Литрееву судебного штрафа, было направлено в суд следователем. Однако суд вернул ходатайство и оставил в силе избранную ранее меру пресечения.

Напомним, Литреева задержали в Екатеринбурге 22 февраля. Его подозревают в приобретении и хранении наркотиков. 17 марта он был отправлен под домашний арест. Через месяц суд изменил меру пресечения и отправил активиста ФБК под подписку о невыезде.

О некоторых подробностях «кейса Литреева» ранее рассказал бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов. По его словам, Литреев был обычным программистом, вполне обычным «упоротым хомяком», прямо фанатиком Навального. Айтишника использовали и во время выборов — для поддержки кандидатов от фонда, и для самого ФБК.

После задержания программиста Навальный и его соратники тут же решили воспользоваться этим и попытались напомнить о себе. Но Литреев испортил план по созданию из себя «нового Голунова» и признался в покупке наркотиков. Признание, конечно, тут же перечеркнуло всю мнимую поддержку со стороны «оппозиционеров».