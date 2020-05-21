Сирия, 21 мая. В Идлибе взрыв заминированного автомобиля убил одного мирного жителя. В Ракке курдские боевики обезвредили «спящую ячейку» «Исламского государства»1, которая готовила теракт. В лагере беженцев «Аль-Хол» был потушен пожар. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке бомбы в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по окрестностям мирного поселения на севере провинции Ракка и спровоцировали возгорание в сельскохозяйственных угодьях.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в городе Ракка и задержали трех боевиков ИГ, которые планировали теракт.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила новая информация о взрыв в городе Хаджин, где неизвестные бросили ручную гранату в патруль боевиков «Демократических сил Сирии». Взрыв ранил трех гражданских лиц. Однако, по информации местного источника агентства Halab Today, взрыв ручной гранаты произошел по вине курдских боевиков во время стычки между двумя патрульными, один из них выбросил гранату на площади. В результате конфликта были ранены оба курдских боевика и одно гражданское лицо.

Провинция Идлиб

По информации агентства Step News, у поселка Хазан были замечен неизвестный беспилотник, который позднее атаковал пикап. Жертв среди населения нет.

В городе Идлиб прогремел мощный взрыв. Как передает агентство Masar Press Net, самодельная взрывчатка сработала в автомобиле в квартале Аш-Шимали, убив одного человека. Подробности произошедшего уточняются.

Министерство обороны РФ сообщило, что российско-турецкой комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий было зафиксировано 4 случая нарушения режима. Три случая были отмечены в Идлибе, один в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано.

Провинция Ракка

Антитеррористические подразделения «Демократических сил Сирии» отчитались о ходе рейдов в городе Ракка. Согласно пресс-релизу, опубликованному силами безопасности SDF «Асайиш», в городе была задержана «спящая ячейка» «Исламского государства». Согласно отчету, в ходе штурма убежища были захвачены три террориста и не менее 15 готовых к детонации взрывных устройств, которые готовили для совершения теракта в мусульманский праздник Ид аль-Фитр.

ВС Турции и примкнувшие к ним оппозиционные вооруженные группировки обстреляли населенный пункт Халидия и Аль-Хушан и участок трассы М4 у города Айн-Исса. Как передает издание NPA_English, в результате обстрела на сельскохозяйственных землях начались пожары. В воздушном пространстве над городом работают разведывательные беспилотники ВВС Турции.

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол» в очередной раз вспыхнул пожар в пятом секторе. По информации агентства Aleppo AMC, огонь был потушен после того, как уничтожил три палатки. Жертв среди жителей лагеря удалось избежать. Отметим, что попытки поджога в пятом секторе приняли регулярный характер, наиболее вероятно, что за них несут ответственность жены и родственники террористов «Исламского государства», которые содержатся в лагере наравне с остальными беженцами. Наиболее радикально настроенные из них совершают нападения на жителей лагеря, пользуясь тем, что боевики «Демократических сил Сирии», под контролем которых находится лагерь, не справляются с его охраной.

Также поступили сведения о гибели трех боевиков SDF в результате взрыва в западной части провинции. Как передает портал Step News, автомобиль боевиков наехал на СВУ, установленное на дороге Панорама к западу от города Хасака. В установке взрывчатки подозревают террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.