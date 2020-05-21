Мезюхо призвал штрафами «остужать горячие головы» распространителей фейков о коронавирусе

Москва, 21 мая. Создание фейков и их распространение должно жестко наказываться, причем крупные штрафы стоит сохранить и после окончания пандемии коронавируса. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо.

СК РФ ранее установил личность распространителя фейка о якобы имевшей место быть продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи в Москве. Оказалось, что опубликовала соответствующее видео в Сети 38-летняя москвичка, владеющая бизнесом. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 207.1 Уголовного кодекса РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Мезюхо, комментируя произошедшее, подчеркнул, что подобных информационных вбросов было бы меньше, если бы их авторов жестко наказывали. Например, внушительным штрафом.

«Степень тяжести вины должен определять суд. Однозначно можно и нужно говорить о том, что ответственность за распространение дезинформации о коронавирусной инфекции должна быть реальной. <…> Паника недопустима», — цитирует его Nation News.

Политолог призвал россиян быть бдительными, проверять как саму информацию, так и ее источники. Он надеется, что история с москвичкой научит граждан не принимать все за чистую монету.

Ответственность за создание и распространение недостоверной информации Мезюхо предложил сохранить и после окончания эпидемии.

«Штрафы должны остудить горячие головы, остановить их от распространения фейков», — заключил эксперт.

На фоне пандемии Запад устроил настоящую информационную атаку на Россию. Фейки о COVID-19 стали удобным инструментом в продвижении оппозиционных тезисов. Запад в своих целях не гнушается использовать СМИ, а также крупные интернет-платформы. Например, Facebook, YouTube, WhatsApp стали главными «агрегаторами» недостоверных сообщений о распространении коронавируса и методах борьбы с ним.

Отличились своими вбросами и многие либеральные издания. К примеру, «Новая газета», которая продолжила выпускать недостоверную информацию даже после блокировки Роскомнадзором статьи о выявленных случаях COVID-19 в Чечне. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал РКН к решительным действиям в отношении «тиражирующего фейки» СМИ.