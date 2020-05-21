В ЛНР назвали версии гибели украинского комбата

Командир батальона украинской патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1», полковник Сергей Губанов мог подорваться на мине, ранее установленной ВСУ, либо убит в результате конфликта с коллегами или националистами-радикалами. Такие версии гибели Губанова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выдвинул военный эксперт Луганской Народной Республики, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Напомним, согласно официальному сообщению пресс-службы Национальной полиции Украины комбат «Луганск-1» Сергей Губанов погиб вечером 20 мая на выполнении служебного задания в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области. Трое его подчиненных были госпитализированы с осколочными ранениями. Трехизбенка находится на линии соприкосновения и контролируется подконтрольными Киеву военизированными формированиями.

«Ни для кого не секрет, что вся прифронтовая линия, в том числе — населенные пункты, где проживают мирные граждане, буквально начинены минами: и противотанковыми, и противопехотными, — напомнил Марочко. — Украинская сторона нашпиговала нашу землю опасными боеприпасами».

Минирование осуществлялось без составления карты минных полей, поэтому, по мнению военного эксперта, вполне вероятно, что при патрулировании Губанов и его подчиненные могли подорваться на мирных заграждениях, установленных ранее украинскими военными.

Военный эксперт также допускает версию, согласно которой Губанова могли убить радикалы.

«Опять же, ни для кого не секрет, что национальная полиция не сильно дружит с радикалами, потому что бесчинства, которые они творят, уже переходят всякие границы, — отметил Марочко. — Полиция пытается привести в чувства тех нациков, которые находятся на линии соприкосновения. Вполне возможно, произошел какой-то инцидент, о котором умалчивают в ВСУ».

Кроме того, собеседник ФАН не исключил, что украинский полицейский погиб в результате местных разборок, которые часто случаются среди украинских военных.

«Возможно, что они между собой что-то не поделили, так как коррупцию никто не отменял. Это связано с контрабандой и прочими вещами, которыми занимаются на той стороне украинские военные», — полагает эксперт.

По мнению Марочко, произошедший инцидент никак не скажется на общей ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

«Таких инцидентов очень много, они происходят уже седьмой год и никак не сказываются на положении дел в Донбассе. На линии соприкосновения гибли и высокий офицерский состав ВСУ, и полиция, и это никак не отражается на общей ситуации», — подытожил подполковник запаса НМ ЛНР.

Напомним, 20 мая стало известно, что из-за усиливших обстрелов с украинской стороны вооруженные силы ДНР и ЛНР приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Кроме того, для недопущения возможных провокаций со стороны ВСУ с 20 мая на въезде и выезде из населенных пунктов республики введен усиленный режим несения службы сотрудниками полиции ЛНР. Выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств. В городах и районах ЛНР усилено патрулирование улиц и охрана важных объектов жизнеобеспечения. С призывом прекратить обстрелы территории республики к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратился глава ЛНР Леонид Пасечник.

Конфликт в Новороссии, начавшийся после незаконного переворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. Его жертвами, по разным оценкам, с обеих сторон, включая военных и гражданских, стали от нескольких десятков до нескольких сот тысяч человек. Более миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть Донбасс.